"Búsquenme, nomás": El narco Sebastián Marset dice que "nunca" se entregará a la justicia

Tras una polémica entrevista al medio uruguayo Canal 4, el narcotraficante Sebastián Marset, de 32 años y que se encuentra en la clandestinidad, aseguró en un audio que nunca se entregará y subrayó que "se ríe" de las autoridades cuando dicen que está acorralado.

"Primero de todo, dejar claro que nunca hablé de entregarme. Eso no está, ni estará en negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado, tampoco era negociación, pedí que sean justos, pero parece que la política de todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí", aseveró.

El narcotraficante, solicitado por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, y contra quien Interpol emitió una alerta roja, matizó así unas declaraciones realizadas en la primera parte de una polémica entrevista –emitida el pasado 26 de noviembre– en la que habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía uruguaya para que su familia se entregue.

¿Qué piensa hacer el narco más buscado? En horas anteriores Sebastián Marset hizo llegar un video a #SantoYSeña donde declaró "Yo no voy a entregarme nunca". Escuchalo acá #PorqueTodoSeSabepic.twitter.com/epmtQQRp6j — Santo y Seña (@santotv4) December 4, 2023

"Búsquenme, nomás. Yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado, como dicen, me río nada más. Si nadie quiere decir la verdad de que esa operación 'A ultranza' [operativo paraguayo contra el narcotráfico] es una payasada, yo lo haré saber", comentó Marset, acusado de integrar el Primer Cartel Uruguayo (PCU) y de ser jefe de una organización criminal en Paraguay dedicada al narcotráfico y lavado de activos.

Y continuó: "Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer, están mal de la cabeza, mal de la cabeza, de verdad. Ahora, la verdad, quiero terminar el año tranquilo con mi familia, pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio".

En su audio, el narcotraficante afirmó que "la mafia en la política es la peor, la más traicionera". "Pero les dejo claro que no le tengo ni un poquito de miedo", puntualizó.

Marset terminó la grabación ironizando sobre el hecho de que uno de sus helicópteros recogiese a la periodista que le hizo la entrevista y la llevase hasta su vivienda. "Bueno, se me olvidaba algo, pedirle disculpas a Paraguay, que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso, me olvidé de pedirles permiso, la próxima les aviso antes", afirmó riéndose.

La segunda parte de la entrevista se emitió el pasado domingo.

El caso Marset

El caso de Marset desató una crisis en el gobierno uruguayo, del conservador Luis Lacalle Pou, por haberle concedido un pasaporte al capo mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos, gracias a lo cual pudo ser excarcelado.

A principios de noviembre, dos ministros y dos altos cargos dimitieron por ese asunto, y trascendió que la Fiscalía incluso podría citar a declarar a Lacalle Pou.

En Paraguay, las autoridades están investigando un posible sabotaje hecho por 17 agentes de la Interpol en el expediente de Marset. Los funcionarios fueron separados de sus funciones ante la eliminación de la orden de captura internacional contra Gianina García Troche, esposa del narco, y uno de sus cómplices.

Además, Marset está siendo investigado por el asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido el año pasado en Colombia.

Pecci fue asesinado en mayo de 2022 por dos hombres armados que le dispararon desde una lancha en la isla de Barú, en el departamento colombiano de Bolívar, donde se encontraba de luna de miel junto a su esposa.

No obstante, el narcotraficante prófugo aseguró que no había tenido "nada que ver" con el asesinato del fiscal.

