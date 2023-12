"500 días sin homicidios": Bukele presume su política de mano dura en El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que el país registró 500 días sin homicidios desde 1 de junio de 2019, fecha en la que Nayib Bukele asumió el mandato presidencial, hasta el pasado 3 de diciembre.

"¡Llegamos a 500 días sin homicidios! Y pensar que, en todo el gobierno anterior, no lograron tener un tan solo día sin homicidios", escribió en las redes sociales Bukele, a quien la Asamblea Legislativa otorgó la semana pasada una licencia especial por seis meses para poder participar en los comicios del 4 de febrero de 2024.

¡Llegamos a 500 días sin homicidios!Y pensar que, en todo el gobierno anterior, no lograron tener un tan solo día sin homicidios.Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país.Seguimos…#GuerraContraPandillashttps://t.co/eMpm9jQhiO — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 4, 2023

En septiembre de 2022, Bukele anunció que optaría por un segundo mandato para continuar con las medidas iniciadas durante su gestión, entre ellas, el estado de excepción decretado a finales de marzo pasado para luchar contra las pandillas tras una oleada de homicidios.

Las autoridades indican que desde que se implementó el régimen de excepción se capturaron a más de 73.000 personas "con vínculos delincuenciales" y al menos unas 7.000 han sido puestas en libertad provisional.

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), organización dedicada a analizar las presuntas irregularidades de la fuerza pública salvadoreña bajo el régimen de excepción, denunció el domingo la muerte en prisión de cuatro detenidos durante el régimen de excepción.

"Ninguna de las muertes reportadas eran perfilados de pandillas, ninguno había sido condenado, ninguno tuvo derecho de defensa, de audiencia, de un juicio justo. Se les presumió culpables desde el inicio y el estado los mató", advirtió SJH. Los fallecidos son Angélica Umaña, Jaime Colindres, José Canizales y Gonzalo Reyes.

"El presidente que no robó"

Por otro lado, la semana pasada, Bukeke comunicó que llevará a cabo una lucha contra la corrupción gubernamental. "Yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara", espetó en un discurso rodeado de todos los miembros de su Gobierno, en el que confirmó que solicitaría licencia para postularse a la reelección.

En esa alocución, adelantó que iniciará la construcción de un Centro de Confinamiento de la Corrupción. "Y no es broma, quedará cerca del CECOT [Centro de Confinamiento del Terrorismo]", señaló.

El CECOT, ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, fue inaugurado por Bukele a finales de enero y tiene una capacidad para albergar a 40.000 presos.

