Greta Thunberg reitera su apoyo a Palestina y arremete "contra el imperialismo y la opresión"

Las jóvenes líderes del movimiento medioambiental Fridays for Future justifican su interés por el destino de la población civil de la Franja de Gaza tras las críticas de antisemitismo.

La joven activista Greta Thunberg y otras tres portavoces del movimiento sueco Fridays for Future (FFF) han vuelto a expresar en un artículo de opinión su solidaridad con Palestina. Las autoras condenan no solo la "violencia imperdonable" de Israel en la Franja de Gaza, sino también los intentos de desviar la atención del sufrimiento del pueblo palestino para abordar la 'radicalización' del grupo ambientalista.

Fridays for Future no se ha "radicalizado" ni "se ha vuelto político", dado que siempre ha sido un "movimiento por la justicia" y nunca ha dejado de ser político, señala el texto publicado este 5 de diciembre por The Guardian y algunos medios suecos. El valor fundamental que declaran las activistas es preocuparse por las personas y los derechos humanos, algo que "significa hablar cuando las personas sufren, se ven obligadas a huir de sus hogares o son asesinadas" y también implica solidarizarse con las "luchas por la justicia contra el imperialismo y la opresión".

"Los horrendos asesinatos de civiles israelíes a manos de Hamás no pueden de ninguna manera justificar los actuales crímenes de guerra de Israel", afirman Greta Thunberg y sus compañeras de lucha. "El genocidio no es defensa propia ni es de ninguna manera una respuesta proporcionada", critican las jóvenes, citando las opiniones de algunos expertos de la ONU, de la ONG Oxfam y del historiador israelí Raz Segal, experto en el Holocausto.

Las activistas suecas critican la cooperación militar de su propio país con las empresas fabricantes de armas israelíes, una práctica que "convierte a Suecia en cómplice de la ocupación y las matanzas múltiples de Israel". Asimismo, guardar silencio es complicidad, porque "no se puede ser neutral ante un genocidio en desarrollo", agregaron.

Discrepancias en el movimiento de Thunberg

La convocatoria hecha por Thunberg en octubre pasado para una huelga en solidaridad con los palestinos provocó el rechazo hacia su actitud por parte de varios de sus seguidores, incluida la líder de la filial alemana del movimiento FFF, Luisa Neubauer, quien se distanció del liderazgo sueco y mundial de los ambientalistas jóvenes.

En nombre de Fridays for Future Alemania, Neubauer criticó tanto el terror de Hamás como las publicaciones antiisraelíes en las redes y se solidarizó "con los judíos de todo el mundo". En su opinión, hay pocas personas detrás de las publicaciones que condenan la muerte de civiles en Gaza a causa de la operación israelí.