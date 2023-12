Caos, gritos y rabia: Netanyahu le dice a los familiares de secuestrados que "no hay posibilidad" de liberarlos a todos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo este martes junto con miembros del gabinete de guerra una tensa reunión con los familiares de los secuestrados por Hamás y con los rehenes liberados, algunos de los cuales abandonaron el encuentro indignados por los procederes del Gobierno, al considerar insuficientes sus esfuerzos por traer de vuelta a casa a quienes todavía están retenidos en la Franja de Gaza.

Medios hebreos reportaron que durante la reunión Netanyahu dijo a los familiares que "actualmente no hay posibilidad de traer a todos a casa", afirmación que fue recibida con rabia por muchos de los presentes. Danny Miran, cuyo hijo Omri fue secuestrado por Hamás, tachó esa declaración de "vergüenza" y calificó la reunión de "fea, insultante, caótica".

"Hamás tiene exigencias que ni siquiera ustedes aceptarían", habría afirmado Netanyahu. Algunos se levantaron y se fueron sin esperar a que terminara el encuentro. Incluso, se produjo una pelea entre distintos familiares por discrepancias sobre cómo debe proceder el Gobierno israelí: frenar los combates en Gaza o seguir bombardeando el enclave palestino.

"¿Puede alguien realmente imaginar que si esto fuera una opción, alguien la rechazaría?", habría dicho Netanyahu, citado por los asistentes a la reunión, respecto a los esfuerzos de Tel Aviv por liberar a todos los israelíes. El primer ministro argumentó que el Gobierno no tenía cómo liberar a los rehenes antes de iniciar la operación terrestre en Gaza, que le permitió intensificar la presión contra Hamás y crear "la posibilidad de liberarlos".

"Quien frustró este plan es la otra parte, nosotros no podíamos liberar a todos. El precio que quieren no son los prisioneros [palestinos detenidos en Israel], es el Estado entero de Israel", aseveró, según el periódico Maariv. "Nuestra responsabilidad es traer a todos de regreso a casa, e implementaremos esa opción, devolveremos a todos a casa", concluyó.

"Poner la política por encima del regreso de los rehenes"

Los congregados denunciaron ante los medios locales que Netanyahu no respondió a sus preguntas y hasta leía cosas de un trozo de papel. "Dicen 'hemos hecho esto, hemos hecho aquello'. Fue [el líder de Hamás en Gaza, Yahya] Sinwar el que devolvió a nuestra gente, no ellos. Me enfurece que digan que fueron ellos quienes dictaron las cosas. No dictaron ni un solo paso", declaró Miran al Canal 13 después de la reunión con los responsables políticos.

Según resumió ya a Maariv, la caótica reunión realizada entre gritos "fue un modelo de cómo se gobierna el país": "Nos invitaron para las 3 de la tarde, se presentaron a las 3:45, nos dejaron volvernos locos y pelear entre nosotros mismos".

Aviva Siegel, liberada la semana pasada y cuyo esposo, un ciudadano estadounidense, permanece en Gaza, denunció en la reunión que los bombardeos israelíes explotaban sobre sus cabezas "y los milicianos de Hamás simplemente seguían durmiendo", mientras las mujeres tomadas como rehenes sufrían tocamientos indebidos.

Otra rehén liberada la semana pasada, Sharon Cunio, cuyo esposo y otros familiares siguen en manos de Hamás, dijo a los miembros del gabinete de guerra que no tienen "ni idea en absoluto de lo está pasando ahí", y los acusó de poner en peligro las vidas de sus propios ciudadanos con los incesantes bombardeos. "Ustedes afirman que tienen inteligencia, pero el hecho es que fuimos bombardeados", dijo.

"Ustedes están poniendo la política por encima del regreso de los rehenes", declaró Cunio, quien vio a otros rehenes morir a su lado. "¿Creen que los hombres son fuertes? Es demasiado duro para ellos. Devuélvanlos a todos a casa, no esperen otro mes ni otro año más", exigió.