"No podemos dejar que gane": Biden admite que concurrirá a las elecciones de 2024 porque lo hará Trump

Durante un evento de recaudación de fondos para su campaña en la ciudad de Boston, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este martes que podría haberse retirado tras completar un único mandato, y que si no lo ha hecho es para impedir que el expresidente Donald Trump gane las elecciones del próximo año.

"Si Trump no se estuviera postulando, no estoy seguro de que yo me estaría postulando", admitió Biden a sus donantes. "Pero no podemos dejar que gane", recalcó el mandatario.

Durante el evento privado, Biden también advirtió que la democracia estadounidense "está más en peligro en 2024", ante la posibilidad de un segundo mandato de Trump, ya que el expresidente y sus aliados pretenden "destruir" las instituciones democráticas.

Encuestas poco alentadoras

Las advertencias y la insistencia de Biden en invocar la necesidad de derrotar a Trump en las urnas son cada vez más frecuentes, si bien las encuestas sobre su popularidad no son muy alentadoras. Según un sondeo dentro del Partido Demócrata, la mayoría de los votantes preferiría que otro candidato que no fuera Biden representara al partido en las elecciones del próximo año.

Una encuesta realizada por la CNN en agosto reveló que el 67 % de los demócratas e independientes que se inclinan por el Partido Demócrata querrían otro candidato, mientras que el 70% mencionaron como su principal preocupación la edad, la salud, la competencia mental o la capacidad de Biden para desempeñar el cargo.

Biden cumplió 81 años el mes pasado y ya es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos. Si fuera reelegido, tendría 86 años al completar su segundo mandato en 2029.

El mes pasado, altos cargos demócratas dieron la voz de alarma después de que las encuestas mostraran a Biden por detrás de Trump en cinco de seis estados disputados, exactamente un año antes de las elecciones presidenciales. La media de RealClearPolitics de las encuestas nacionales recientes muestra a Trump con un 46,7% de apoyo frente al 44,7% en intención de voto de Biden.