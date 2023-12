Israel denuncia ante la ONU presunta violencia sexual de Hamás, pero el grupo lo rechaza

La Misión Permanente de Israel ante la ONU dirigió el lunes una sesión especial en la sede del organismo en Nueva York sobre la presunta violencia sexual contra mujeres israelíes durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, informa The Times of Israel.

Según el periódico, hasta la fecha, la unidad de la Policía de Israel que investiga supuestos crímenes cometidos por el grupo militante palestino ha recopilado miles de declaraciones, fotografías y vídeos que documentan las acciones de combatientes de Hamás.

Violación como "arma de guerra"

"El 7 de octubre, Israel sufrió su masacre más brutal desde el Holocausto; las atrocidades fueron más bárbaras que las del Estado Islámico, algunos dicen que más que las de los nazis", expresó el embajador israelí Gilad Erdan al inicio del acto. "Familias fueron quemadas vivas, niños ejecutados delante de sus padres y padres ejecutados delante de sus hijos", agregó.

"Pero los crímenes no acabaron ahí: Hamás utilizó la violación y la violencia sexual como armas de guerra. No se trataba de decisiones espontáneas de molestar y mutilar a niñas y exhibirlas mientras los observadores vitoreaban; más bien fue algo deliberado", afirmó Erdan. "Por desgracia, el silencio de las organizaciones internacionales que supuestamente protegen a las mujeres ha sido ensordecedor", denunció.

"Llevo tres años y medio representando a Israel aquí y nunca había sido testigo de un comportamiento tan atroz por parte de los organismos de la ONU. Discriminan abiertamente a las mujeres israelíes", declaró el embajador posteriormente a The Times of Israel.

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton también se dirigió a los asistentes a la sesión por video. "Como comunidad mundial debemos responder con condena a la violencia sexual armada", instó la política. "La violación como arma de guerra es un crimen contra la humanidad. No tiene cabida en ningún conflicto. Es indignante que algunos que dicen defender la justicia cierren los ojos y el corazón ante las víctimas de la violencia de Hamás", añadió.

Guardan "silencio porque se trata de mujeres judías"

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló el martes que los grupos de defensa de los derechos humanos guardaran "silencio porque se trata de mujeres judías". "Digo a las organizaciones de derechos de la mujer, a las organizaciones de derechos humanos, ¿han oído hablar de las violaciones de mujeres israelíes, de horribles atrocidades, de mutilaciones sexuales? ¿Dónde demonios están?", preguntó el jefe del Gobierno en una rueda de prensa en Tel Aviv.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, también afirmó el martes que Hamás había violado "repetidamente" a mujeres durante el ataque del 7 de octubre, recoge Reuters. "Informes de mujeres violadas, violadas repetidamente, y de sus cuerpos mutilados mientras estaban con vida, de cadáveres de mujeres profanados, de terroristas de Hamás infligiendo todo el dolor y sufrimiento posibles a mujeres y niñas para luego asesinarlas. Es espantoso", denunció el mandatario. "El mundo no puede mirar hacia otro lado ante lo que está ocurriendo", agregó.

"Acusaciones sionistas infundadas"

Hamás comentó el lunes las acusaciones de violencia sexual, tachándolas de "campañas sionistas" que promueven "mentiras infundadas" para "demonizar a la resistencia palestina".

En una línea similar, el movimiento comentó el martes las declaraciones de Biden. "Condenamos enérgicamente la adopción por parte del presidente de EE.UU., [Joe] Biden, de afirmaciones sionistas, que tratan de acusar falsamente a nuestros heroicos resistentes de cometer violencia sexual y violaciones", reza el comunicado del grupo palestino, citado por el canal Al Hadath. "Lo consideramos un nuevo fracaso moral para un presidente que se supone debe tener un mínimo de objetividad, algo que no hace, y repite tonterías y acusaciones vacías", añade.

"La repetición de esta flagrante mentira es un comportamiento sionista destinado a encubrir el crimen de guerra de genocidio y limpieza étnica practicado por el criminal Ejército nazi de ocupación contra nuestro pueblo con la asistencia estadounidense", denunció Hamás. Además, pidió a los medios de comunicación internacionales que investiguen la veracidad de los informes sobre violaciones.

Mientras, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró en una conferencia de prensa celebrada el miércoles que Israel no ha respondido a las reiteradas peticiones de la ONU de acceso para investigar las denuncias de violación, informa Al Jazeera. Dijo que durante semanas había pedido a las autoridades israelíes que enviaran a su equipo para "vigilar, documentar e investigar los horribles ataques contra israelíes". "He repetido este llamamiento y espero que sea escuchado, pero hasta ahora no he recibido respuesta", aseguró.

