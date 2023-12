Paraguay condiciona acuerdo entre Mercosur y la UE a la flexibilización de las condiciones

Paraguay advirtió este miércoles que la continuidad de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea (UE) para suscribir un tratado de libre comercio, está condicionada a que Bruselas ofrezca flexibilizaciones a las condiciones que demanda al bloque suramericano.

"Ya no daremos seguimiento a procesos en los cuales no vemos las flexibilidades necesarias para avanzar, no debemos seguir desgastándonos y derrochando recursos, es suficiente, es tiempo de superar esta etapa y seguir adelante", sostuvo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, citado por EFE.

El 5 de diciembre, el presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció que, pese a los esfuerzos avanzados por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el acuerdo con Bruselas no se firmará en esta cumbre presidencial del Mercosur, en razón de trabas interpuestas por el Gobierno francés.

#Mercosur#COP28📷 | Santiago Peña confirmó este lunes que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no se cerrará antes fin de año, tal como lo querían Brasil y Bruselas. Adelantó que el acuerdo con Singapur está cerrado.[Más: https://t.co/abPDvZyBaG] pic.twitter.com/fXLDSN8GS7 — La Política Online Paraguay (@LPOParaguay) December 5, 2023

"El presidente Lula, a quien admiro y con quien tuve la oportunidad de estar en estos días, ha hecho un esfuerzo sobrehumano. El problema es que del otro lado no hay un interés, de la UE. Yo entiendo que esto lo ha reflejado muy bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que a la mañana se reunía con el presidente Lula y en la tarde salía a decir que estaba en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur", refirió.

Condiciones inaceptables

Del mismo modo, Peña calificó como "pérdida de soberanía" el desconocimiento de las autoridades europeas a las instancias reguladoras paraguayas. "Es prácticamente inaceptable esa condición. Yo entiendo que esa es una condición para que no haya acuerdo", consideró.

Con mayor o menor énfasis, todos los mandatarios de la agrupación suramericana han cuestionado los términos en los que el liderazgo europeísta pretende que se alcance el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

Pese a ello, el tema, junto la incorporación de Bolivia como miembro pleno del bloque, figuran como los principales temas que se debatirán en la LXIII Cumbre del Mercosur que se celebra en Río de Janeiro, donde Asunción recibirá de Brasilia la presidencia pro témpore.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!