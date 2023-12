Petro no irá a la investidura de Milei

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no asistirá a la toma de posesión de Javier Milei como mandatario de Argentina, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, según confirmó la Presidencia del país, informa Caracol Radio. En su lugar, estará presente en la ceremonia el canciller Álvaro Leyva.

Petro ha criticado en más de una ocasión al presidente electo de Argentina, comparándolo incluso con el dictador nazi Adolf Hitler. Cuando Milei ganó la presidencia, dijo que la victoria de "la extrema derecha" en el país sudamericano es "triste para América Latina", afirmando que "el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad". No obstante, felicitó a Milei y aseguró que las relaciones con Argentina "mantendrán el respeto mutuo".