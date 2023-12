Enviado especial de Xi asistirá a la asunción presidencial de Milei

El enviado especial del presidente chino Xi Jinping, Wu Weihua, asistirá el 10 de diciembre a la asunción presidencial de Javier Milei en Argentina, informó este jueves Xinhua, citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin.

Según la agencia, Wu viajará a Buenos Aires para ser parte de la ceremonia por invitación del Gobierno de Argentina, que se produjo pese a las promesas anteriores de Milei de romper lazos con China.

En septiembre, el entonces candidato presidencial del partido político La Libertad Avanza declaró al periodista estadounidense Tucker Carlson que "no iba a hacer negocios con ningún comunista". "Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí", afirmó Milei.