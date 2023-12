Político opositor ucraniano explica por qué Zelenski no inicia negociaciones con Rusia

El Gobierno de presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, tendría una "posición negociadora muy mala" en las conversaciones con Rusia, afirmó el exlíder opositor ucraniano Víktor Medvedchuk en un artículo de opinión publicado este miércoles en la plataforma multimedia Smotrim.

En su artículo, el político ucraniano exiliado en Rusia analizó la postura de Kiev respecto a las condiciones necesarias para normalizar las relaciones con Moscú. Según Medvedchuk, "el equipo de Zelenski demostró ser no solo malos negociadores, sino también criminales aficionados", incapaces de evaluar adecuadamente la posición internacional de su país.

"Sin derramamiento de sangre"

Medvedchuk recordó que cuando Zelenski llegó a la Presidencia ya se habían firmado los Acuerdos de Minsk, los cuales implicaban la devolución de los territorios de Donbass a Ucrania "sin derramamiento de sangre". Si se hubieran cumplido con las disposiciones de los acuerdos, el mandatario habría puesto fin al conflicto en Donbass, otorgándole más autonomía, normalizando las relaciones con Moscú e iniciando la reconstrucción del país ya en 2019.

No obstante, "Zelenski saltó con sus cuernos como una cabra". Como resultado, su incumplimiento de los acuerdos resultó en la pérdida de Donetsk y Lugansk por parte de Ucrania, el fracaso de las negociaciones y el estallido de las hostilidades. En este contexto, según Medvedchuk, no importaba lo que sucediera, "al igual que hoy, Zelenski quería creer en un resultado hermoso pero poco realista. No es una coincidencia que lo hayan nombrado 'el soñador del año' [por Politico, la semana pasada]".

Con el fracaso de la contraofensiva ucraniana, la posición negociadora del país quedó completamente destruida. "Rusia no tiene ninguna razón para llegar a un acuerdo con el régimen de Zelenski en algo. El equipo de los cómicos de Kiev ha demostrado repentinamente su habilidad para comportarse de manera tonta en negociaciones importantes sobre el destino de su país", señaló Medvedchuk.

Además, según el político, la Administración de Zelenski ha dejado claro que sus acciones son determinadas por los deseos de Occidente y no por los intereses de sus ciudadanos. En este sentido, en su opinión, sería más eficiente que Moscú mantuviera negociaciones directamente con los líderes occidentales.

En cuanto al futuro de Zelenski, Medvedchuk está convencido de que unas negociaciones pacíficas seguramente resultarán en "su condena, no solamente política, sino también penal", ya que los ciudadanos ucranianos comprenderán que era posible resolver todo en 2019 sin enormes pérdidas. Por esta razón, en la etapa actual, las autoridades ucranianas no están dispuestas a solucionar la situación a través de la diplomacia, explicó.