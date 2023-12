Gobierno de Colombia espera que el ELN "reconozca el error" que cometen con los secuestrados

El Gobierno de Colombia reiteró su postura en contra del secuestro, delito por el que señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que instó al grupo rebelde a reconocer su error sobre este ilícito por el dolor que produce a las víctimas y familiares.

"El ELN reconoce un error con el secuestro del papá de Luis Díaz, esperamos que reconozca el error que se cometen con los demás secuestrados y desde luego que empiecen a decir a quién tienen secuestrado y entender el dolor de las familias", expresó este jueves el jefe negociador del Gobierno y nuevo comisionado para la paz de Colombia, Otty Patiño, en una entrevista con W Radio.

Para Patiño, durante el quinto ciclo de diálogos que se efectúa en México, es esencial tener la certeza de quiénes son las víctimas retenidas por el grupo insurgente, porque a partir de ahí se abre un camino más amplio para el diálogo.

"Hay que pensar en las víctimas, en las familias", agregó el vocero de gobierno, quien considera que si el ELN pone fin al secuestro, se daría un paso importante para la paz y la tranquilidad, incluso para el propio grupo guerrillero.

“Una persona retenida contra su voluntad para tener un beneficio económico es un secuestrado y punto”: la dura respuesta del comisionado de Paz, Otty Patiño, al cabecilla del ELN alias ‘Antonio García’, quien hoy dijo que esa guerrilla no secuestra, sino que tiene prisioneros y… pic.twitter.com/lhEmFdnzNB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 6, 2023

Con respecto al tema de la financiación del ELN, tema que sacó a flote semanas atrás el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, Patiño dijo que no es tan sencillo como comprometerse a dejar el secuestro y recibir dinero a cambio.

"No es 'dejo el secuestro y dénme la plata', la financiación no puede ser para sostener un cese al fuego. La tregua no garantiza el fin del conflicto, el cese el fuego debe ser definitivo. No debe darse bajo el temor", expresó el jefe negociador, quien cree que lo primordial es que ambas partes, sobre todo el ELN, le devuelvan la confianza a la ciudadanía de poder vivir en paz.

"Que el Gobierno cumpla"

Por su parte, el primer comandante del ELN, 'Antonio García', afirmó que el grupo guerrillero "no hace secuestros", sino que tiene a "prisioneros y retenidos". Por tanto, indicó que en las negociaciones con el Gobierno "no existe un acuerdo firmado de suspender las retenciones con propósitos tributarios".

Además, dijo que la "Mesa de Diálogos" no "funciona con imposiciones unilaterales, sino que es un instrumento para construir acuerdos".

No existe un acuerdo firmado de suspender las retenciones con propósitos tributarios. Tampoco una Mesa de Diálogos funciona con imposiciones unilaterales, sino que es un instrumento para construir acuerdos. Lean aquí mi entrevista completa 👇https://t.co/PR8UspxHqo — Antonio García (@AntonioGaELN) December 7, 2023

En tal sentido, señaló que estos pactos solo podrán avanzar a medida de que "el Gobierno cumpla", porque a su parecer, "hasta la fecha existen más incumplimientos" que certezas".

"Si el proceso de diálogos ha de continuar es porque ambas partes cumplen lo acordado, y si esta máxima se cumple podrá seguir avanzando, pero si esto falla nada podremos hacer", dijo el líder de la guerrilla a través de X.

Generar confianza para favorecer la paz

Patiño explicó en la entrevista que uno de los grandes problemas y obstáculos que enfrenta el proceso de paz es que muchas personas creen que mientras se avanza en estos acuerdos, se genera más violencia e inseguridad. Por tal motivo, dijo, la participación de la fuerza pública debe ser clara para que no exista desconfianza en los diálogos.

"No se trata de amarrarle las manos a la justicia ni a la fuerza pública", resaltó Patiño.

En cuanto a las conversaciones que adelanta el Ejecutivo con el llamado "Estado Mayor Central" (EMC) de las disidencias FARC, Patiño comentó que de momento "hay dificultades" sobre la fecha en la que se daría el próximo ciclo de negociaciones.

"Hay discusiones sobre el sitio, pero así las reuniones se hagan en lugares nacionales, no deben tener otras espectacularidades, debe tener ciertos puntos de privacidad, sin presión tan fuerte como cuando está abierto a las multitudes. Toca trabajar con mayor tranquilidad y privacidad para evitar problemas", explicó.

