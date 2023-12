Bolivia es admitida como miembro pleno del Mercosur

MERCOSUL | É oficial: a Bolívia é do Mercosul! O presidente Lula conclui a rodada de assinaturas, por parte de todos os presidentes, que formaliza o novo membro do bloco, nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro, na 63ª Cúpula de Líderes. #MercosulSocial 📲 DIGITAL/PR pic.twitter.com/CFnFWv1dI4