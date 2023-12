Suspendida fiscal de Perú denuncia un "complot político" en su contra

La suspendida fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, insistió este jueves que sufre una persecución política por su accionar en el Ministerio Público, donde está acusada de liderar una presunta organización criminal.

En otro video grabado, difundido por el local Canal N, Benavides arremetió contra la "resolución exprés" emitida la noche del miércoles por la Junta Nacional de Justicia, en la que fue suspendida provisionalmente por seis meses.

Patricia Benavides tras decisión de la JNJ: Queda demostrado que su decisión (de suspenderme) ya estaba tomada con anterioridad ► https://t.co/WAgcNzGC9Ipic.twitter.com/FrqdZYU29Y — Canal N (@canalN_) December 7, 2023

"Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público", dijo.

Esta vez no acusó directamente al Gobierno que preside Dina Boluarte, pero sí reiteró como la semana pasada que no tiene "responsabilidad en los hechos imputados a terceras personas" y no lidera "ninguna organización criminal".

Se espera que el próximo lunes el fiscal supremo Pablo Sánchez asuma la jefatura del Ministerio Público, empero varios medios han reportado que declinará el cargo para que su colega Juan Carlos Villena Campana tome el puesto.