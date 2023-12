EE.UU. y la Autoridad Palestina trabajan en un plan de posguerra para Gaza

El objetivo de Israel de derrotar completamente a Hamás "no es realista", señaló el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh.

Funcionarios estadounidenses, junto con la Autoridad Palestina, están elaborando un plan para un gobierno en la Franja de Gaza después de que termine la guerra en curso, y ambas partes están de acuerdo en que Israel no debería volver a ocupar el enclave, ni reducir su territorio o expulsar a los palestinos, informó Bloomberg el viernes.

Sin embargo, según el medio, estos planes podrían traer "mucha fricción".

El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, señaló en declaraciones a la agencia que Hamás debe convertirse en un socio menor dentro de la Organización de Liberación de Palestina, ayudando a construir un Estado independiente que incluya a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

Aparte de no confiar en que la Autoridad Palestina busque una coexistencia pacífica y de oponerse a una solución de dos Estados, Israel está dispuesto a "erradicar" a Hamás y planea "patrullar" el territorio en el futuro previsible, recoge Bloomberg. No obstante, el objetivo del país hebreo de derrotar completamente a Hamás "no es realista", argumentó el alto cargo palestino.

Si bien Hamás rechaza por completo a Israel, Shtayyeh sugirió que eso podría cambiar. "Hamás antes del 7 de octubre es una cosa y después es otra", sostuvo el primer ministro. "Si están dispuestos a llegar a un acuerdo […], entonces habrá lugar para el diálogo. Los palestinos no deberían dividirse", afirmó.

Por otra parte, Shtayyeh cree que la posibilidad de un acuerdo pacífico entre las dos partes se está desvaneciendo rápidamente, dado que "no hay ningún socio en el otro lado" y que los ministros palestinos fueron rechazados varias veces por sus homólogos israelíes. El primer ministro israelí, Benjamín "Netanyahu, quiere una continuación de la ocupación militar del territorio palestino", denunció.

Asimismo, Shtayyeh sugirió que el Consejo de Seguridad de la ONU podría admitir al Estado de Palestina como miembro de pleno derecho, lo que calificó de "ingeniería inversa", ya que así se podría construir primero el "techo" que será reconocido por la comunidad internacional, y luego será posible determinar las fronteras.

