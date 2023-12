La vicepresidenta de Ecuador emprende su viaje a Israel: "Ecuatorianos, vienen días mejores"

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, partió este viernes de Quito, la capital ecuatoriana, rumbo a Israel para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, única función que le asignó el recién electo presidente, Daniel Noboa, informó Primicias.

"Mi querido #Ecuador, hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país. No voy a negar que me invade la tristeza por tener que alejarme de mi tierra, mi gente y mi familia, pero ecuatorianos, vienen días mejores. Me los llevo en el corazón", escribió Abad en su página de la red social X el día de su partida, junto con varias fotografías desde el aeropuerto.

Previamente, la vicepresidenta ecuatoriana lamentó "la decisión apresurada" de tener que presentarse en la oficina de la Embajada del país sudamericano en Tel Aviv. Sin embargo, la vicepresidenta ratificó su disposición para cumplir con la orden de Noboa y encabezar la misión diplomática en Israel.