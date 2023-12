"Es el fin de la noche populista": Milei saluda a sus seguidores desde el balcón de la Casa Rosada

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirigió nuevamente a sus seguidores desde el mítico balcón de la Casa Rosada, en Argentina, después del duro discurso en el que prometió la aplicación de fuertes medidas de ajuste fiscal.

"Saben que prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable", reiteró Milei ante una multitud que ondeaba banderas de Argentina y pancartas de La Libertad Avanza (LLA), el partido que lo llevó al poder.

Milei saluda a sus seguidores desde el balcón de la Casa Rosada pic.twitter.com/73t2MQxQ5D — Sepa Más (@Sepa_mass) December 10, 2023

En unas palabras que parecían dedicadas a apaciguar los ánimos luego de los anuncios que hizo a las afueras del Congreso, el mandatario prometió a los argentinos que empezaría la "reconstrucción" del país, después de lo que calificó como "100 años de decadencia".

"Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día", aseveró en la breve alocución que hizo escoltado por su hermana Karina Milei, y en la que no nombró la palabra "ajuste". Sus adeptos, entre tanto, coreaban: "Milei, amigo, el pueblo está contigo".

El mandatario, que se abstuvo de pronunciar un discurso protocolar ante la Asamblea Legislativa, también agradeció el voto de los "argentinos de bien" y decretó "el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal".

Al igual que en su primer discurso, Milei citó un frase de Alberto Benegas Lynch hijo, que consideró la base del nuevo contrato social en Argentina: "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social".

En el colofón de su mensaje, volvió a encomendarse a Dios e hizo un guiño al famoso lema del expresidente republicano Donald Trump: "Pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande a la Argentina".