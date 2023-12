Trump no volverá a declarar en el juicio por fraude en Nueva York

El expresidente estadounidense Donald Trump ha comunicado el domingo que no testificará en el tribunal de Nueva York, donde se esperaba que compareciera el lunes por segunda vez en un juicio civil abierto en su contra por presunto fraude y en el que la Fiscalía neoyorquina solicita una multa de 250 millones de dólares.

"Ya he testificado todo y no tengo nada más que decir aparte de que esto es una completa y total injerencia electoral (¡campaña de Biden!), caza de brujas, que no hará nada más que mantener a los negocios fuera de Nueva York, no testificaré el lunes", escribió en la red social Truth Social.