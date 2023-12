Musk dice que el Foro Económico Mundial "debería tener menos poder e influencia"

El magnate Elon Musk afirmó el domingo que el Foro Económico Mundial "debería tener menos poder e influencia" al no ser elegido por el voto popular.

"Esa organización ha ganado demasiado poder y demasiada influencia y, en mi opinión, deberían tener menos poder e influencia", expresó el hombre más rico del mundo en una charla en directo en X con el político republicano Vivek Ramaswamy, los empresarios y activistas Jason Calacanis, Matt Gaetz, Andrew Tate y Mario Nawfal, así como con Alex Jones, fundador y presentador del sitio web InfoWars, un día después de que su cuenta en la red social fuera restablecida.

"No creo que debamos tener una cuasi organización gubernamental no elegida [por la votación popular] decidiendo nuestro futuro [...]. No estoy de acuerdo con una organización que no voté controlando o influenciando mi destino", enfatizó Musk.