Nadie cree Ucrania podrá restablecer las fronteras de 1991, afirma un senador de EE.UU.

El senador estadounidense JD Vance, republicano por Ohio, ha declarado este domingo que no está de acuerdo con que Washington destine más ayuda financiera a Ucrania, ya que tal asistencia no hará sino prolongar el conflicto.

"Lo que a Estados Unidos le conviene es aceptar que Ucrania tendrá que ceder algo de territorio a los rusos, y tenemos que poner fin a esta guerra", afirmó Vance en una aparición en el programa 'State of the Union' de CNN. "¿Qué se va a lograr con 61.000 millones de dólares? Que no [se haya] alcanzado con 100.000 millones de dólares", se preguntó el senador, haciendo referencia al proyecto de ley que pretendía destinar más de 61.000 millones de dólares a Ucrania en concepto de ayudas, y que fue bloqueado.

"En cuanto a la cuestión de Ucrania en particular, todo el mundo sabe, todo aquel que tiene un cerebro en la cabeza, sabe que acabará en una negociación" entre Moscú y Kiev. "La idea de que Ucrania iba a devolver a Rusia a las fronteras de 1991 era absurda. En realidad, nadie la creía", expresó.

Asimismo, Vance se pronunció acerca del papel de EE.UU. en el conflicto, señalando que "estamos llegando a un punto en el que vamos a tener que pagar a los pensionistas ucranianos para reconstruir todo el país". El republicano considera que las autoridades estadounidenses deben centrarse en "poner fin a las matanzas" en vez de "escribir más cheques en blanco para la guerra".

A principios de diciembre, los senadores republicanos rechazaron un proyecto de ley para proporcionar a Ucrania más de 61.000 millones de dólares en ayuda. Advirtieron en repetidas ocasiones que no votarían a favor de la iniciativa en protesta por la falta de reformas en la política de inmigración estadounidense.