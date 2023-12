La jefa de la Comisión Europea: "La adhesión de Ucrania a la UE llevará tiempo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista con Le Parisien este 10 de diciembre declaró que en la próxima cumbre del bloque, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Bruselas (Bélgica), los jefes de Estado o de Gobierno considerarán solo el inicio de las conversaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y no su admisión en sí.

"Permítanme recordarles que el Consejo Europeo debatirá (el jueves y el viernes) la apertura de las negociaciones de adhesión, no la adhesión en sí, lo que llevará tiempo pase lo que pase", dijo Von der Leyen para el artículo del periódico francés, publicado el mismo domingo. Además, la presidenta de la CE añadió que "por supuesto" Ucrania podrá unirse al bloque europeo "solo cuando se cumplan todas las condiciones de membresía".

A pesar de que a principios de este diciembre Von der Leyen había declarado que Ucrania cumplió "casi todos los pasos" para aspirar a entrar a la UE, en sus recientes declaraciones no ofreció un cronograma concreto de la posible ampliación del bloque. Al mismo tiempo, afirmó que la UE tiene "mucho que ganar con una Ucrania que cumpla" con los valores y las normas del bloque. No obstante, no todos los miembros de la organización comunitaria están de acuerdo con esta postura.

Sin consenso

Para que Ucrania entre en la UE, los 27 miembros que la componen deben aprobar tal decisión. Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, afirmó la semana pasada que Kiev debería cumplir con la lista correspondiente de criterios y, sobre todo, resolver el conflicto con Rusia para posibilitar la apertura de negociaciones sobre su membresía en el bloque.

Esta posición ha sido reafirmada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento eslovaco, Marián Kéry, este 11 de diciembre, en una entrevista con el diario ruso Izvestia. "Si Ucrania quiere convertirse en miembro de la UE, necesita dar muchos pasos más y recorrer un largo camino. Ya pasó la época en la que los países podían unirse a la UE por una mera decisión política. Ahora Ucrania también debe cumplir con todos los criterios, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia", afirmó.

Otro país que, en reiteradas ocasiones, se ha expresado en contra de la adhesión de Ucrania a la UE es Hungría. Así, su primer ministro, Viktor Orbán, "ha amenazado con vetar las conversaciones" sobre la ayuda adicional a Kiev y la ampliación del bloque europeo, informa Reuters.

Por su parte, el canciller húngaro, Peter Szijjarto, en una publicación en Facebook*, este lunes ha señalado que "la mayoría de los políticos europeos quieren tomar decisiones significativas que no están preparadas". "Seguimos tomando nuestras decisiones de acuerdo con los intereses europeos y nacionales y no cederemos ante ningún tipo de presión, independientemente de dónde venga, de quién y qué tipo de chantaje o promesa sea", ha concluido, al precisar que "el tema del debate de esta semana será principalmente Ucrania".

* Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.