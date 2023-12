"No hay que odiar": López Obrador se pronuncia por la muerte de la madre del 'Chapo' Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este lunes su respeto por la muerte de Consuelo Loera, la madre del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa que en 2019 fue condenado en EE.UU. a prisión perpetua.

"Respeto a la familia, ya la señora estaba grande y no tengo más comentario, cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances", dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

"Nada humano me es ajeno, no hay que odiar, hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo, solo siendo buenos podemos ser felices", agregó al evadir cualquier polémica.

Loera murió a la edad de 94 años en su natal Sinaloa, en donde su hijo creó uno de los imperios criminales más poderosos de todos los tiempos y que actualmente es manejado en parte por algunos sus nietos.

La noticia provocó de inmediato la intriga de la reacción que tendría el presidente, ya que en marzo de 2020 enfrentó uno de los escándalos más fuertes de su Gobierno al saludar a la mamá del 'Chapo' durante una gira oficial en Sinaloa.

"No te bajes, yo me acerco, ya recibí tu carta", le dijo López Obrador a Loera, quien le había escrito para pedirle que su hijo cumpliera su pena en alguna prisión mexicana para poder verlo, lo que no ocurrió.

Normalidad

Por otra parte, López Obrador descartó que se pongan en marcha operativos especiales de seguridad por los funerales de Loera.

"En Sinaloa y en todo el país hay vigilancia siempre, ahora se cuenta con la Guardia Nacional, son cerca de 130.000 elementos", dijo al celebrar que a partir de su presidencia las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional se hayan incorporado a tareas de seguridad pública.

"No debe olvidarse que, cuando llegamos al Gobierno y durante mucho tiempo, la Constitución no permitía que soldados y marinos ayudaran en estas labores", señaló.

Gracias a estos cambios, aseguró, se ha logrado avanzar para enfrentar "el flagelo" de la violencia y de todos los errores que se cometieron en el pasado, sobre todo por la corrupción que había en el manejo de la seguridad.