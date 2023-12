López Obrador anuncia proyecto de reforma para eliminar organismos "superfluos"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que presentará ante el Congreso una propuesta de ley para eliminar entidades autónomas del Estado que, en su opinión, "no sirven para nada" y "son gastos superfluos".

"No podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar de ajustar al Gobierno, que el Gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos", sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en el contexto de una pregunta sobre políticas para aumentar la recaudación fiscal.

López Obrador criticó la política administrativa de sus antecesores que, desde su punto de vista, creó un "aparato" paralelo a la estructura gubernamental "para tener el control de todas las decisiones del poder público" y servir a la "oligarquía".

"No quiero ser cómplice"

"Tenemos que hacer una reforma administrativa que tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no les sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. (…) La función de cualquier Gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos. Eso es la oligarquía, no la democracia", recalcó.

Al ser inquirido sobre el momento en el que presentaría su iniciativa legislativa, respondió que aspiraba hacerlo este año o el próximo, antes de que concluya su sexenio. "Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice", apuntó.

Aunque no precisó cuántas entidades autónomas desaparecerían si se aprobara la reforma administrativa del Gobierno, aludió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), así como al Instituto de Competencias, que en su decir, siempre que hay disputas, inclina la balanza hacia los particulares.