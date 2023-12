Hungría: Ucrania sigue sin informar sobre cómo gastó los 80.000 millones de euros proporcionados por la UE

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, comentando la ayuda financiera de la Unión Europea (UE) a Ucrania, declaró que Kiev todavía no ha proporcionado datos sobre en qué ha gastado 80.000 millones de euros (unos 85.900 millones de dólares) proporcionados por la comunidad.

En la rueda de prensa durante el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, celebrado este lunes en Bruselas, el funcionario húngaro subrayó que el Gobierno húngaro aún no ha aceptado asignar otros 500 millones de euros (537 millones de dólares) del Programa Europeo de Paz para el suministro de armas a Ucrania, argumentando que ciertas políticas de las autoridades ucranianas perjudicaban los intereses de Budapest.

Al mismo tiempo, Szijjarto indicó que las sanciones europeas fracasaron porque la economía rusa no colapsó, el conflicto ucraniano continúa y solo los países de la UE sufren por las restricciones impuestas. "Pero está claro que la lógica del sentido común y la lógica de Bruselas son diferentes, porque el sentido común dice que, si haces lo mismo once veces y fracasas, no lo intentes de nuevo por duodécima vez. La lógica de Bruselas dice que, si haces lo mismo once veces y fracasas, debes intentarlo aún más por duodécima vez", sostuvo. El ministro subrayó que Hungría continuará actuando de acuerdo con sus intereses nacionales.

El funcionario comunicó que "se está ejerciendo una presión increíble tanto en el ámbito político como mediático" sobre las autoridades de Hungría para que acepten el inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Según Szijjarto, aún no es el momento adecuado, "ya que la cuestión de cuándo comenzarán las negociaciones de adhesión con Ucrania tendrá consecuencias muy graves a nivel histórico". Además, enfatizó que el proceso de la adhesión de cualquier país a la UE es un proceso determinado por reglas, no una "práctica libre". En este contexto, indicó que "la valoración de la Comisión Europea de que Kiev ha cumplido cuatro de las siete condiciones previas [para el inicio de las negociaciones] es falsa".