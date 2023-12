El ministro francés del Interior presenta su dimisión y Macron la rechaza

Gérald Darmanin, ministro francés del Interior, presentó este lunes su dimisión al presidente del país, Emmanuel Macron, después que la Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento) se negara a debatir el proyecto de ley de inmigración elaborado por el Elíseo. Por su parte, el mandatario no aceptó su renuncia.

"He presentado mi dimisión. El presidente de la República la rechazó. Soy un hombre de honor [...] El presidente tenía que decidir. Ha decidido", declaró Darmanin al canal francés TF1.

Antes, el mismo día, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que establecía normas migratorias más estrictas, como facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales, la regularización obligatoria de los trabajadores indocumentados en sectores con escasez de mano de obra, una cuota anual de llegadas de migrantes y cancelación de toda asistencia médica para personas indocumentadas, excepto las de emergencia.

La moción de rechazo fue presentada por la formación izquierdista Nupes y apoyada por la Agrupación Nacional (RN), de la derechista Marine Le Pen, y el partido Los Republicanos (LR). Con 270 votos a favor y 265 en contra, los diputados franceses rechazaron la propuesta del Ejecutivo.

"La alianza de contrarios [...] que piensan de forma absolutamente diferente, se ha unido para echar abajo el texto del Gobierno por razones políticas. [...] Me duele ver a LR actuar como muleta de RN. Está claro que los LR están jugando a la política de los peores", comentó Darmanin, subrayando que la aprobación de la moción definitiva fue un "fracaso". "Mientras sea ministro, cumpliré con mi deber de proteger a los franceses [...], si no tomamos estas medidas, nos esperan tragedias", añadió, asegurando que no retirará el proyecto de ley y que seguirá "su camino constitucional".

Por su parte, desde el Elíseo afirmaron a BFMTV que Macron había pedido a la primera ministra, Élisabeth Borne, y al ministro del Interior y de Ultramar, Philippe Viguier, que "le presenten propuestas para seguir adelante, levantando este bloqueo para llegar a un texto legislativo eficaz".