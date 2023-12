El presidente de la UFC sobre la negativa a prohibir la bandera rusa: "No voy a no dejarlos competir porque son de Rusia"

El presidente de la UFC, Dana White, en una entrevista con el famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, comentó su decisión de permitir que los luchadores usen sus banderas nacionales, destacando que ellos deben tener la posibilidad de "apoyar [al lugar] de donde vienen al 100 %".

El empresario señaló que no es uno de los "lunáticos despiertos" que "tienen problemas con las banderas de algunas personas". "No me importa, no importa cuál es la bandera", aseguró, agregando que no ve nada malo en eso.

Además, White aseveró que mantiene la misma posición hacia la bandera rusa. "Tenemos muchos rusos que luchan aquí. Ellos son parte de esta compañía, sabes que los hemos contratado, no voy a no dejarlos competir, a no dejarlos pelear porque son de Rusia, por supuesto que pueden competir. Por supuesto que pueden venir aquí luchar y mantener a sus familias", indicó. En respuesta, Carlson sostuvo que está de acuerdo, ya que "no son responsables de la política exterior del Gobierno bajo el que viven".

Este octubre, la UFC volvió a permitir a los luchadores mostrar la bandera de su país en los combates, un año después de haberles prohibido entrar al octágono con su símbolo nacional. "Las banderas están de vuelta, si alguna bandera hirió tus sentimientos, qué mal", dijo White.