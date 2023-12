Biden confunde el nombre del helicóptero presidencial y afirma que Reagan se lo prestó para su hospitalización

Durante una intervención que tuvo lugar este lunes, Joe Biden pronunció erróneamente el nombre del helicóptero presidencial y dijo que en los años 80 el entonces mandatario, Ronald Reagan, lo envió para trasladar a Biden a un hospital cuando el entonces senador sufrió un aneurisma cerebral.

"El presidente Reagan fue tan amable de enviar el Air Force Helicopter One para que me llevara, pero no podía volar", afirmó Biden, citado por The New York Post, durante una reunión con bomberos en la ciudad de Filadelfia, refiriéndose con un nombre incorrecto al helicóptero, que realmente se llama Marine One. De acuerdo con sus palabras, entonces llegaron los bomberos y lo trasladaron desde Delaware hasta el hospital Walter Reed, en Washington D. C., en medio de una fuerte nevada.

Sin embargo, el diario destaca que ni la autobiografía del propio Biden ni el diario presidencial de Reagan confirman estas palabras.

The New York Times recoge que Biden fue hospitalizado en el centro médico Walter Reed el 12 de febrero de 1988. Pero el diario de Reagan, que contiene información detallada sobre sus reuniones y llamadas telefónicas, no muestra evidencias de ninguna conversación sobre el envío del helicóptero presidencial. Además, ese día el propio Reagan no podría haber volado en el aparato debido a malas condiciones meteorológicas, señala el medio.