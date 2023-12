Israel revela el número de bajas en sus tropas a causa del fuego amigo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este martes que 20 de los 105 soldados israelíes reportados muertos en la Franja de Gaza fallecieron a causa del llamado 'fuego amigo' y otros accidentes.

Según se desprende del reporte, al que tuvo acceso The Times of Israel, 13 efectivos murieron por fuego amigo debido a la identificación errónea en ataques aéreos, bombardeos de tanques y disparos. Asimismo, uno falleció a causa de detonaciones que no estaban destinadas a alcanzarlo y otros dos por disparos fallidos accidentales.

En esa línea, se informó el deceso de dos soldados luego de ser atropellados por blindados israelíes y otros dos alcanzados por metralla, incluso por explosivos lanzados por las fuerzas del país hebreo.

Las FDI explicaron que entre las causas que explican los mencionados accidentes se encuentra el gran número de fuerzas israelíes desplegadas en Gaza desde finales de octubre, problemas de comunicación y efectivos agotados que no prestan atención a las regulaciones.

Actualmente en el enclave palestino hay miles de fuerzas de infantería, tanques y otras tropas del país hebreo que participan en la ofensiva terrestre contra el grupo palestino Hamás y operan en los densos barrios de la ciudad de Gaza.

En tanto, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el número de muertos a consecuencia de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza aumentó a 18.412. Además, más de 50.000 personas resultaron heridas.

