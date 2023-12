Diputado turco sufre un infarto tras asegurar que Alá castigará a quienes apoyen a Israel

Un diputado turco sufrió un infarto al corazón mientras pronunciaba un discurso este martes frente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Hasan Bitmez, quien habló durante una discusión presupuestaria del Parlamento, aprovechó para referirse al conflicto palestino-israelí, argumentando que el Gobierno turco era cómplice de Israel y tenía participación en los ataques sobre Gaza. Según medios locales, el ataque cardíaco ocurrió luego de que el miembro del partido islamista Saadet afirmara que Alá castigaría a quienes apoyaran a Israel.

"Piensan que, si se deshacen de nosotros, no habrá ningún problema. Sin embargo, si se deshacen de nosotros, no podrán escapar del remordimiento. Incluso si escapan del tormento de la historia, no podrán escapar de la ira de Alá", fueron sus últimas palabras antes de desplomarse del podio y golpearse la cabeza contra el suelo.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Saadet Partili Hasan Bitmez böyle yere yığılmış.Geçmiş olsun. pic.twitter.com/GI4V5hJZei — Serdar Arseven (@sarseven) December 12, 2023

Bitmez recibió un masaje cardíaco durante varios minutos en el salón de la Asamblea y luego fue trasladado a un hospital. El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, indicó que había sido sometido a una angiografía y luego llevado a cuidados intensivos (UCI).

El consejero de prensa del partido Saadet, Hacı Murat Uzgur, dijo recientemente que el estado de salud del diputado "sigue siendo grave" y continúa en una UCI. "Se están realizando intensos esfuerzos. Su estado es crítico", señaló al respecto el ministro de Justicia, Yılmaz Tunc.