NBC: Los contactos militares entre EE.UU. y China no se restablecen a pesar de los acuerdos entre los presidentes

Un mes después de que el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden, acordaran restaurar los contactos militares en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el canal directo de comunicaciones entre los Ejércitos de los dos países sigue cerrado, informó este martes NBC News, citando a fuentes del Gobierno estadounidense.

Tres altos funcionarios estadounidenses comunicaron que los militares del país han intentado repetidamente ponerse en contacto con sus homólogos chinos, pero no han recibido ninguna respuesta. A través de la línea directa de comunicación, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. querían programar conversaciones sobre seguridad marítima con China. Según las fuentes, a pesar de la ausencia de respuesta por parte de los militares chinos, los oficiales estadounidenses aún mantienen la esperanza de que esas conversaciones tengan lugar el próximo año. Uno de los funcionarios sostuvo que los contactos aún no se han restablecido no por "falta de intentos" por parte del Ejército estadounidense, sino porque China ha sido "lenta en actuar".

Los contactos militares entre Washington y Pekín fueron cortados por la parte china después de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022. EE.UU. en repetidas ocasiones pidió que se restableciera la comunicación, señalando los riesgos que suponía su ausencia. A su vez, las autoridades chinas instaron a Washington a dejar de obstaculizar el desarrollo de las relaciones entre ambos países, imponiendo sanciones a empresas chinas y realizando actividades militares cerca de Taiwán y en el mar de China Meridional.

"La igualdad y el respeto forman parte del camino correcto para que China y EE.UU. se lleven bien, y son también el requisito previo básico para desarrollar las relaciones entre militares", indicó un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino el 30 de noviembre, y confirmó que los dos presidentes habían acordado reanudar los contactos directos entre militares.

Mientras tanto, las fuentes del medio advirtieron que la falta de comunicación entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y chinas es peligrosa. "No hay sustituto para las conversaciones sustanciales entre los líderes militares y de defensa, y las líneas abiertas de comunicación son esenciales para garantizar que la competencia no se convierta en conflicto", declaró el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. El líder norteamericano también subrayó el mes pasado que este tipo de contactos ayuda a evitar los casos de "malentendido".