Mariana Rodríguez, la 'influencer' y primera dama que irrumpe con polémica en la política de México

A sus 28 años, la empresaria Mariana Rodríguez Cantú acaba de irrumpir en la política mexicana al registrarse de manera sorpresiva como candidata a la alcaldía de Monterrey, una acaudalada ciudad ubicada en el norte del país.

La postulación sería una de las tantas que abundan con miras a las elecciones generales del próximo año, si no fuera porque esta licenciada en Psicología Organizacional es la esposa de Samuel García, el dirigente que renunció a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano para reasumir en su cargo como gobernador de Nuevo León.

Esto significa que, si Rodríguez Cantú ganara la alcaldía, estaría al frente de la capital del estado que ya gobierna su esposo. Se fortalecerían como la pareja política más poderosa de Nuevo León.

La controversia estalló el sábado pasado, en el mismo momento en el que anunció su registro como candidata. Desde ese día, las acusaciones de nepotismo, falta de ética y conflicto de intereses son permanentes.

Una de las reacciones más contundentes fue la de la diputada del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López Castro, quien presentó esta semana en el Congreso la llamada "Ley Antinepo", que pretende evitar que los familiares, hijos o cónyuges ocupen cargos de elección popular en la misma demarcación.

Por el contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no existen impedimentos para que Rodríguez Cantú sea candidata en Monterrey.

"Ella es ciudadana y, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar y ser votados. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal. Hasta podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres", dijo durante su conferencia de prensa.

.@marrdzcantu ha demostrado que cuando amas lo que haces, puedes cambiar la vida de muchas personas. 🧡Ahora, Monterrey tiene a la mejor precandidata para demostrar que el presente y el futuro es de las y los jóvenes. 💪Ahora sí, ¡aaaaarráncate Marianis! 🎶 pic.twitter.com/G6asA2Lf4m — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) December 9, 2023

La polémica no intimidó a la empresaria, quien este miércoles iniciará una precampaña en la que, a su favor, juegan los más de cinco millones de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Es un caudal de apoyo que la ha coronado como una de las 'influencers' más famosas del país. De hecho, se le atribuye como uno de los factores que impulsaron el triunfo de su esposo en Nuevo León en junio del año pasado.

Vaivenes

La postulación de Rodríguez Cantú, además, reavivó el ánimo del Movimiento Ciudadano, el partido que está envuelto en la incertidumbre porque, a menos de seis meses de las elecciones, todavía no tiene candidato presidencial.

El problema es que, en octubre pasado, García solicitó licencia del cargo de gobernador de Nuevo León para buscar la presidencia por Movimiento Ciudadano y competir con las únicas precandidatas formalizadas hasta ahora: la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez.

🔺#ASÍ: Mariana Rodríguez (@marianardzcant) se registra para ser candidata de @MovCiudadanoMX a la alcaldía de #Monterrey. Llegó en un auto Tesla acompañada de s @samuel_garcias. También estuvo el actual alcalde @colosioriojas. #AsíPasa. pic.twitter.com/xVkKUWaTvd — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) December 9, 2023

Ya fuera del cargo, el gobernador con licencia comenzó el 20 de noviembre la que sería una breve precampaña presidencial, ya que el 2 de diciembre decidió renunciar a la candidatura y volver a ser gobernador para evitar que el cargo recayera de manera interina en uno de sus opositores.

La decisión sumió a Movimiento Ciudadano en una crisis, ya que recién en enero anunciará a quién postulará finalmente a la presidencia.

Sin embargo, solo una semana después de que García retomara la gubernatura, su esposa se registró como aspirante a alcaldesa, lo que inyectó ánimos a la militancia de este partido porque la decisión le otorga protagonismo mediático.

Además, debido a su popularidad, incrementa la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se reelija en la alcaldía que actualmente encabeza otra de sus figuras, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Mariana Rodríguez se ha distinguido por la reconstrucción de Capullos, la apertura de una red de espacios de lactancia en Nuevo León y el impulso a emprendedores. Hoy continúa demostrando su dedicación y vocación de servicio. Enhorabuena por su registro, @marrdzcantu, estamos… pic.twitter.com/7c6ffbfmAX — Dante Delgado (@DanteDelgado) December 9, 2023

Historial

Esta no es la primera vez que la pareja, que se casó en 2021 y tiene una hija, se enfrenta a una polémica.

Ya lo hizo, por ejemplo, cuando García fue acusado de "machista" por decirle a Rodríguez Cantú, durante una transmisión en vivo: "Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando".

Otra de sus mayores controversias se desató cuando ambos presumieron en sus redes sociales que habían obtenido el permiso para "adoptar" por unos días a un bebé de cinco meses, al que mostraron en fotos y videos, y de quien contaron sus problemas de salud, lo que le valió críticas del estatal Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por violar los derechos y protección de datos del menor.

El mes pasado, Rodríguez Cantú protagonizó una controversia pero ahora en el papel de afectada, luego de que el expresidente Vicente Fox se refiriera a ella despectivamente como "dama de compañía", lo que derivó en el cierre de la cuenta del exmandatario en la red social X.

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", le respondió la 'influencer' en medio de un debate público en el que Fox se negó a disculparse.

Días después, Rodríguez Cantú anunció su ingreso formal a la política, en una carrera paralela a la de su esposo, quien ya anticipó que en 2030 volverá a buscar la presidencia del país.