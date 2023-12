Acusan a un conocido fisioculturista e 'influencer' brasileño de participar en red del narcotráfico

Las autoridades de Brasil investigan al fisioculturista e 'influencer' Renato Cariani por su presunta participación en una red de narcotráfico que desviaba drogas para producir crack.

Cariani, de 47 años, es una celebridad en Brasil, donde cuenta con más de una decena de millones de seguidores en redes sociales. Se presenta también como profesor de química y de educación física, atleta y empresario.

A partir de sus videos sobre fisioculturismo y dieta logró construir un imperio que incluye participaciones en varias empresas.

Quantidade de produto químico desviado por grupo ligado a Renato Cariani era suficiente para produzir 15 toneladas de crack, diz Gaeco. “Verdadeiros empresários do crime”, diz MP sobre o influencer, suspeito de usar empresa para lavar dinheiro do tráfico. @tavares00 ➡ Assista… pic.twitter.com/6KuSn4CnCo — GloboNews (@GloboNews) December 12, 2023

Una de las compañías de las que es socio, la química Anidrol, fue allanada este martes en una operación de la Policía Federal, que sospecha habría sido usada para desviar toneladas de un producto químico para producir entre 12 y 16 toneladas de crack.

En total, los agentes cumplieron 18 mandatos de registro e incautación en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná.

Según el sitio de noticias G1, la investigación se inició en 2022, después de que una empresa farmacéutica internacional notificara a la PF que habían emitido facturas a su nombre con pagos en efectivo no declarados.

La multinacional negó haber adquirido esos productos y cualquier relación con los proveedores.

⏯️ Renato Cariani, alvo da Polícia Federal, se pronuncia após ser acusado de participar de esquema que desviou substâncias químicas com poder de produzir 15 toneladas de crack. 👇 pic.twitter.com/FKekPONWFi — Metrópoles (@Metropoles) December 12, 2023

A través de las redes sociales, la estrella del fisioculturismo negó estar envuelto en ese esquema criminal y dijo que se vio sorprendido por la acción policial.

"Me sorprendió la orden de registro"

"Me sorprendió una orden de registro e incautación de la Policía en mi casa, donde me informaron que no sólo mi empresa, sino varias empresas, están siendo investigadas en un proceso que desconozco", declaró.

Entre los productos químicos desviados figurarían fenacetina, acetona, éter etílico, o ácido clorhídrico. Con lo incautado se pueden producir 19 toneladas de cocaína y crack listas para consumir.

Los investigados podrían enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.

"Las investigaciones también revelaron que los involucrados utilizaron diversas metodologías para ocultar y disfrazar el origen ilícito de las cantidades recibidas", como la interposición de personas y la constitución de empresas ficticias, declaró la PF en un comunicado.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!