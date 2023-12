"No tengo paraísos fiscales": Pedro Castillo pide a Justicia peruana enfrentar cargos en libertad

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, insistió este martes que es inocente de los cargos que le imputan en su país tras su intento de disolver el Congreso de la República hace un año.

En una audiencia en la que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluaba el cese de 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión, tachó su detención de "ilegal, inconstitucional y arbitraria".

"Ha sido un abuso lo que se ha cometido (...) jamás tuve la intención de fugarme del país. Volveré a ser maestro de Chota, yo no tengo paraísos fiscales, yo no robé, yo no tengo mansiones, no tengo playas", subrayó.

#Perú Presidente pedro Castillo culpa a la ex Fiscal de la Nación, como "líder de una organización criminal", planificó su encarcelamiento. Por ello pidió " que dicten su libertad". Asegura que su detención fue ilegal, porque gozaba de inmunidad presidencial@teleSURtvpic.twitter.com/uX7FBMCXLO — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 12, 2023

Además, reiteró que detrás hubo una "colusión" con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. "Todo un plan estratégico, con anticipación (...) ha venido sustentando no solo mi prisión sino mi vacancia", agregó Castillo.

Benavides, quien está acusada de liderar una presunta red criminal en el Ministerio Público, encabezó las diligencias contra Castillo en la Prefectura de Lima el 7 de diciembre de 2022, en su último día como mandatario.

En su momento, la defensa de Castillo calificó este caso de "guerra jurídica" e "indignante" porque cuando fue arrestado "tenía inmunidad de arresto e inmunidad de proceso".

Antes de concluir la audiencia pública, el juez Juan Carlos Checkley Soria notificó que la decisión sobre el cese o no de la prisión preventiva "será dada en el plazo de ley".

Segunda audiencia

Poco tiempo después, Checkley Soria abrió otra audiencia pública, pero para evaluar los 36 meses de prisión preventiva que pesan sobre Castillo por ser el presunto líder de una organización criminal.

La fiscal Galinka Meza solicitó que se mantenga la doble prisión preventiva al alegar que el exmandatario "no tiene arraigo familiar" porque sus parientes están asilados en México y "no tiene arraigo laboral".

Sin embargo, Castillo respondió que una escuela local difundió un documento que lo acredita como maestro de la institución. "Yo no vine a robar este país y jamás lo haría, soy docente", sostuvo.

"No me han encontrado ninguna prueba (...) ¿dónde están los millones que dicen que he recibido?", cuestionó.

El juez Checkley Soria informó que se expedirá la resolución y se comunicará a las casillas electrónicas de las partes involucradas, pero no especificó cuándo tomará su decisión.

