La Casa Blanca: "El 2024 será un año muy difícil si no somos capaces de hacer llegar la ayuda a Ucrania"

Un conflicto más amplio en el que podrían verse implicadas tropas estadounidenses podría estallar en Europa si el Congreso estadounidense no aprueba esta semana la financiación que Ucrania solicita, advirtió este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Durante un acto organizado conjuntamente por The DSR Network y The New Republic en el National Press Club de Washington, Sullivan expresó repetidamente su preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania y el mensaje que estaría enviando Estados Unidos si abandona al país en medio del avance de las tropas rusas.

"No creo que sea una hipérbole decir que básicamente está en juego la seguridad de Europa y, por tanto, el riesgo de que hombres y mujeres estadounidenses tengan que enfrentarse a otra guerra masiva en Europa, como ya hemos hecho antes, si no trabajamos con Ucrania para detener a Rusia en Ucrania. Eso es lo que está en juego", dijo el asesor.

"Miren, la aritmética aquí es simple", continuó. "Ahora, a finales de diciembre, hemos agotado toda la financiación que el Congreso nos ha dado para suministrar armas a Ucrania, y luego para reponer nuestros arsenales con las armas que hemos entregado", resaltó.

De igual forma, Sullivan destacó que EE.UU. no podrá seguir suministrando a Ucrania armas, vehículos, aviones y municiones si no se aprueba la financiación lo antes posible. "Y a medida que pasen las semanas, eso tendrá un efecto material en la posición de Ucrania en el campo de batalla", comentó. "Creo que el 2024 será un año muy difícil si no somos capaces de hacer llegar la ayuda a Ucrania", agregó.

Por su parte, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, se encuentra esta semana en Washington para reunirse con los principales legisladores e instarlos a defender la ayuda a Ucrania. El mandatario se reunirá también con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y con el presidente Joe Biden.

La contraofensiva de verano se estancó tras los escasos avances ucranianos en el campo de batalla, a pesar de la cuantiosa ayuda suministrada por sus aliados occidentales. La semana pasada, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, declaró que Ucrania ha perdido a más de 125.000 hombres y 16.000 unidades de diversas armas durante los 6 meses de su contraofensiva, calificada de "fracaso" por el presidente ruso, Vladímir Putin.