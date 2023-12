Biden: "Soy sionista"

El presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró "sionista" durante la reunión con la comunidad hebrea con motivo de la festividad judía de Janucá.

"Tuve problemas y recibí críticas cuando dije hace unos años que no hay que ser judío para ser sionista, y soy sionista", afirmó Biden este lunes, citado por The Times of Israel. Calificó también de "incuestionable" su "calidez y conexión" con la comunidad judía de EE.UU.

Asimismo, el mandatario señaló que su "compromiso con la seguridad del pueblo hebreo y la seguridad de Israel, con su derecho a existir como un Estado hebreo independiente es inquebrantable", después del ataque perpetrado por el movimiento palestino Hamás el 7 de octubre. "Si no existiera Israel, no habría un judío en el mundo que esté a salvo", manifestó.

También declaró que EE.UU. seguirá "prestando apoyo militar a Israel hasta que se deshaga de Hamás", pero subrayó que tanto Washington como Tel Aviv deben "tener cuidado". "La opinión del mundo podría cambiar de la noche a la mañana. No podemos dejar que eso ocurra", proclamó.