Biden: "Israel empieza a perder apoyo por sus bombardeos indiscriminados en Gaza"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que Israel corre el riesgo de perder el apoyo internacional por sus "bombardeos indiscriminados" contra civiles en Gaza, exponiendo una nueva ruptura en las relaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"La seguridad de Israel puede descansar en Estados Unidos, pero ahora mismo tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándoles", dijo Biden a los donantes durante una recaudación de fondos este martes.

Sin embargo, el mandatario aseguró que Israel "está empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen" como represalia contra los ataques de Hamás, y que han dejado más de 18.000 muertos y cerca de 50.000 heridos, según reportaron las autoridades de Gaza.

Aceptar el Estado palestino

Las declaraciones de Biden abrieron una nueva ventana a sus conversaciones privadas con Netanyahu, con quien mantiene profundos desacuerdos. El inquilino de la Casa Blanca aseguró que creía que el primer ministro entendía en qué condiciones Israel podría perder el apoyo, pero no estaba tan seguro de si eso lo comprendía el Gabinete de guerra israelí.

"Este es el gobierno más conservador de la historia de Israel", dijo el presidente. "Este gobierno en Israel lo está poniendo muy difícil", destacó.

Durante la recaudación de fondos, el mandatario también dijo que, en última instancia, Israel "no puede decir que no" a un Estado palestino, al que se oponen los israelíes de línea dura. "Tenemos la oportunidad de empezar a unir la región [...] y ellos siguen queriendo hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro", indicó.

Biden tiene previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con familiares de estadounidenses tomados como rehenes por Hamás durante su ataque del 7 de octubre. Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, visitará Israel para discutir con funcionarios de alto nivel su calendario para la guerra en Gaza.