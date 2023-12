Biden: "Sin financiación suplementaria, estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania"

Tras una reunión celebrada este martes en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que sin fondos adicionales, Kiev no podrá atender a sus necesidades militares más urgentes.

"Sin financiación suplementaria, estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para ayudar a Ucrania a responder a las urgentes demandas operativas que tiene", dijo Biden al comienzo de la rueda de prensa.

El mandatario destacó que "hay un fuerte apoyo político bipartidista para Ucrania", sin embargo, indicó que hay "un pequeño número de republicanos" que no están interesados apoyar, pero, según él, "no hablan por la mayoría de incluso los republicanos. "Estamos en negociaciones para conseguir la financiación que necesitamos, no para prometer - no hacer promesas, pero con la esperanza de que podemos llegar, y creo que podemos", agregó.

Tras su encuentro con Zelenski, Biden anunció que había aprobado un nuevo paquete de ayuda al régimen de Kiev por valor de 200 millones de dólares.

"Seguiremos suministrando a Ucrania armas y equipos críticos mientras podamos, incluidos los 200 millones de dólares que acabo de aprobar hoy para un equipo crítico y necesario, interceptores de defensa aérea adicionales, artillería y munición", comentó el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, cuando se le pidió que aclarara la estrategia de su administración respecto a Ucrania, Biden reiteró que quieren que Kiev cumpla todos sus objetivos en el campo de batalla. "Ganar significa que Ucrania es una nación soberana e independiente que puede permitirse defenderse hoy y disuadir futuras agresiones. Ese es nuestro objetivo", destacó.