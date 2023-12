Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

El cantante guatemalteco, de 59 años, no reveló si se trata de una decisión temporal o definitiva. Al mismo tiempo aseguró que se siente "más feliz y pleno que nunca", aunque "con un achaque que pronto será historia".

El cantautor Ricardo Arjona anunció que se retirará de los escenarios debido a un percance de salud. Luego de finalizar su gira 'Blanco y Negro' con un concierto en Santiago de Chile este 10 de diciembre, el cantante guatemalteco compartió en la red social Instagram* un extenso mensaje de agradecimiento en el que también explicó su condición.

"A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", se lee en la publicación.

Arjona, de 59 años, no reveló si se trata de una decisión temporal o definitiva. "Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", escribió, asegurando que se siente "más feliz y pleno que nunca", aunque "con un achaque que pronto será historia".

El exitoso músico había pospuesto en septiembre las fechas para sus últimos conciertos de la gira, en Bolivia, Argentina y Chile, por una "crisis médica" que lo obligó a tomarse varias semanas de recuperación. "Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", señaló al respecto en su nota.

