NYT: La ONU ordena a un exfuncionario reembolsar más de 63 millones de dólares

Vitali Vanshelboim, ex director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, logró recuperar solo el 10 % del dinero invertido de la organización.

La Organización de las Naciones Unidas exige el reembolso de 63,6 millones de dólares por parte del ex director ejecutivo adjunto de la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), Vitali Vanshelboim, de nacionalidad ucraniana, quien fue despedido en enero tras perder una gran cantidad de fondos de la institución al confiarlos a un empresario que había conocido en una fiesta, informa The New York Times citando documentos judiciales.

De acuerdo con el medio, Vanshelboim y su jefa, Grete Faremo, "buscando elevar su perfil dentro de la ONU", cobraron más a los Gobiernos y otras agencias de la organización por trabajos de construcción. Posteriormente, invirtieron unos 60 millones de dólares únicamente en compañías vinculadas al empresario británico David Kendrick, lo que desafió las advertencias internas y aumentó gravemente los riesgos de dichas inversiones que buscaban financiar proyectos de energía renovable y vivienda.

En noviembre de 2022, una auditoría de la ONU determinó que la institución había recuperado solo un 10 % del dinero invertido por esa división. Después de que estos datos salieran a la luz, Faremo renunció y Vanshelboim fue despedido.

De acuerdo con documentos recientes del sistema de tribunales internos de la organización, el exfuncionario dijo que además de despedirlo, la ONU le multó con un año de salario y le ordenó devolver 63.626.806 dólares personalmente, caso contrario, no podrá recibir una pensión del organismo.

Vanshelboim no está de acuerdo con las decisiones adoptadas y ha realizado una impugnación ante el sistema judicial de la ONU, pidiendo que se anule tanto el despido como la multa y la orden de pago. La siguiente audiencia se llevará a cabo de manera virtual a principios del próximo año. Fuera del sistema de Naciones Unidas, el exfuncionario no está acusado de ningún delito.