Los hutíes de Yemen atacan con misiles un buque en el mar Rojo sin alcanzar su objetivo

Dos misiles fueron disparados el 13 de diciembre desde territorio yemení controlado por los hutíes contra un petrolero comercial en el mar Rojo sin alcanzar su objetivo, informa AP, citando a un funcionario estadounidense.

El buque petrolero y químico Ardmore Encounter, con bandera de las Islas Marshall, navegaba con rumbo norte, hacia el canal de Suez, precisa la agencia. El barco procedía de la India y llevaba guardias armados a bordo.

Bajo condición de anonimato, el funcionario dijo a AP que durante el incidente un buque militar estadounidense en la zona derribó un dron no tripulado, que se cree que pertenecía a los hutíes, que volaba en su dirección. No se registraron heridos, agregó la fuente. El movimiento yemení aún no ha reconocido su participación en el ataque.