"Ya está preparado el lugar": Francisco revela en dónde quiere ser enterrado

El papa Francisco habló esta semana de su salud y reveló el lugar en donde quiere ser enterrado cuando fallezca.

Durante una entrevista exclusiva este martes para la plataforma digital mexicana N+, la periodista Valentina Alazraki le preguntó al sumo pontífice si había razones suficientes para preocuparse por su estado de salud, teniendo en cuenta que este año ha sido complicado para él en ese aspecto.

"Sí, un poquito sí. Necesito que recen por mi salud. La vejez no viene sola. La vejez no se maquilla", respondió, asegurando que se siente "muy bien" y "mejorado". "Estoy bastante bien", recalcó.

Alazraki, conocida por su seguimiento de la política del Vaticano desde hace décadas, recordó que hace un año se supo que Francisco había escrito una carta de renuncia al principio de su pontificado en caso de no encontrarse en condiciones para seguir como jefe de la Iglesia católica. En ese contexto, quiso saber si en algún momento pensó en firmarla. "No, no se me ocurrió", respondió sin titubeos el papa. "Pido al Señor poder decir basta en algún momento; pero cuando él quiera", añadió.

Francisco sobre su tumba: "Ya está preparado el lugar"

En este sentido, Francisco habló de la muerte y de la necesidad de prepararse para afrontar su llegada. Según reveló, recientemente, estuvo coordinando algunos cambios en el rito de preparación para los funerales de un papa, detallando que la ceremonia religiosa ha sido "bastante" simplificada. "El nuevo ritual lo estreno yo", dijo entre risas.

Refiriéndose a su entierro, Francisco comentó que "ya está preparado el lugar", tal como le prometió a la Virgen. "Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", refiriéndose a la basílica situada en Roma, considerada la iglesia católica más grande dedicada a la Virgen María en la capital italiana.

"Sí, porque es mi gran devoción, mi gran devoción. Y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí los domingos en la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí. Hay una ligazón muy grande", concluyó.