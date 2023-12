Ataques racistas en España contra cuatro niñas que cantarán en el sorteo de la Lotería de Navidad

En España, cada 22 de diciembre se realiza un tradicional sorteo de Lotería de Navidad y varios estudiantes del Colegio de San Ildefonso de Madrid son los encargados de cantar los números y manejar las bolas. Este año ha saltado una desagradable polémica por las burlas y ataques racistas contra cuatro niñas que participarán en el sorteo, a causa de su color de piel.

Natalia, de 12 años, Paula, de 13, Elisabeth, de 12, y Yesica, de 13, explicaron tímidamente en una entrevista a Europa Press lo que supone para ellas participar en el sorteo y los nervios de la noche anterior.

"Lo más fácil nada. Y lo más difícil son números cortos", comentó Natalia, que participa por tercera vez. Su compañera Paula, con cuatro años de experiencia en el evento, reconoció que "a veces tiene hasta pesadillas".

Lluvia de insultos

La lluvia de insultos en las redes sociales ha sido tremenda. "Lo más difícil son los números cortos y encontrar a un español", escribió una internauta.

"A veces parece que hacen las cosas para crear crispación en la sociedad. ¿En serio que no hay un solo chaval autóctono en todo el colegio?", preguntó un usuario.

🇪🇸 LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSOA veces parece que hacen las cosas para crear crispación en la sociedad.¿En serio que no hay un solo chaval autóctono en todo el colegio?pic.twitter.com/KwoaLaSLKQ — antiprogre.com (@antiprogrecom) December 11, 2023

"Id aprendiendo los números en árabe para los próximos sorteos de Navidad de los niños de San Ildefonso", comentó otro.

Id aprendiendo los números en árabe para los próximos sorteos de Navidad de los niños de San Ildefonso… pic.twitter.com/HG9F4CUaYA — Restreal X (@MgubaaM) December 11, 2023

"Los niños de San Ildefonso llegan al cole después de practicar el sorteo", destacó una persona que acompañó el texto con una foto de jóvenes portando unos cuchillos.

Los niños de San Ildefonso llegan al cole después de practicar el sorteo pic.twitter.com/U3asBnd14P — @__iIluminati💚🇪🇦 (@_iIIuminati_2) December 11, 2023

Un internauta colgó una foto con supuestos migrantes en una zodiac y escribió: "El día de matrícula para el próximo curso en el colegio de San Ildefonso".

El día de matrícula para el próximo curso en el colegio de San Ildefonso pic.twitter.com/cblJoTfylG — @__iIluminati💚🇪🇦 (@_iIIuminati_2) December 11, 2023

"Son solo niñas y españolas"

El rechazo ante esta avalancha de odio también fue notorio. "Estoy leyendo que hay gente a la que le molesta que hayan niños de San Ildefonso negros. De verdad, qué fatiga me da saber que comparto aire con muchos de estos humanos", destacó uno.

Y otro dijo: "No sé en qué consiste exactamente la polémica con los niños de San Ildefonso, de la que me llegan ecos inconcretos, pero dado el nivel de fascismo que asola este país, prefiero no indagar más".

"Enhorabuena a todos los que habéis venido a los comentarios a insultar a niñas. La lotería no os va a tocar, pero el premio de ser basura os lo habéis llevado ya", aseveró un internauta.

"Supongo que como en España no hay racismo lo que pasa es que los niños de San Ildefonso también es que son unos provocadores, ¿no?", cuestionó un usuario.

"Estoy leyendo por aquí a personas que les molesta que los chiquillos de San Ildefonso no sean blanquitos de ojos miel, qué cosas, personas que en su perfil además dicen ser 'muy esto, muy lo otro' y 'muy cristianas'", reflexionó una cibernauta.