Putin: Toda ayuda que Occidente prometió, Ucrania sí recibió, pero esto no le ayudó

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante el tradicional maratón de preguntas y respuestas 'Línea directa con Putin', que se celebra este jueves, ha abordado la cuestión del rol de Occidente en el conflicto ucraniano. En particular, el mandatario ha subrayado que los países occidentales han apoyado a Kiev, proporcionándole armas de diferentes tipos. No obstante, este tipo de asistencia militar no ha tenido éxito gracias a los logros de las Fuerzas Armadas de Rusia.

"Todo lo que le habían prometido los de Occidente, Ucrania sí lo recibió totalmente, hasta [recibió] más", ha señalado Putin. "Pero nosotros, solo desde el inicio de la llamada contraofensiva [de Kiev], hemos destruido 747 tanques y casi 2.300 vehículos blindados de diversas clases: esto se llama desmilitarización", ha dicho el presidente ruso, tras haber señalado que se trata de uno de los objetivos principales de la operación especial militar rusa en Ucrania.

Putin informa sobre los éxitos de la desmilitarización de UcraniaEl presidente de Rusia revela que solo a partir de la llamada 'contraofensiva' de Ucrania se han destruido 747 tanques y casi 2.300 vehículos blindados. pic.twitter.com/oe0c0OvcxZ — Sepa Más (@Sepa_mass) December 14, 2023

Además, el jefe del Estado ruso ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas de Ucrania no han logrado resultados positivos en ninguno de los sectores del frente durante su llamada contraofensiva. "El enemigo anunció una gran contraofensiva. No logró nada en ninguna parte", ha afirmado Putin. Al mismo tiempo, el presidente ha sostenido que las Fuerzas Armadas rusas "están mejorando sus posiciones" en el frente. "Prácticamente, todos están en una etapa activa de acción, y a lo largo de toda la línea [de contacto] la posición de nuestras tropas está mejorando", dijo Putin.

Hablando de las raíces del conflicto en Ucrania, el presidente ruso ha declarado que el deseo de Occidente de avanzar hacia las fronteras de Rusia llevó a la actual situación en este país eslavo. "La aspiración desenfrenada de acercarse sigilosamente hacia nuestras fronteras, al tomar bajo control a Ucrania en la OTAN, todo esto llevó a esta tragedia", ha resumido Putin.

La 'Línea directa con Putin' es un evento mediático, de entre tres y cuatro horas de duración, durante el cual Putin responde a las preguntas de los ciudadanos, así como a las de periodistas nacionales y extranjeros.