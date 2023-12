MINUTO A MINUTO: Fuertes lluvias agravan la situación en Gaza mientras desplazados tratan de escapar de los ataques israelíes

Entretanto, los familiares de los rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza han exigido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, una "actualización urgente" sobre las negociaciones para la liberación de esas personas, dada la falta de avances, según un comunicado citado por The Times of Israel. De acuerdo con el diario, los familiares están "conmocionados" con la decisión del gabinete de guerra de no enviar a Catar al servicio de inteligencia exterior del país, el Mossad, para nuevos diálogos.