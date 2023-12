Expolicía se hace viral en TikTok al advertir a padres sobre el peligro de las redes sociales para los niños

Un policía estadounidense retirado se ha vuelto viral en TikTok, tras ofrecer consejos a los padres de familia sobre cómo enfrentar los peligros a los que están expuestos sus hijos en esa y otras redes sociales.

Mike Arterburn, quien sirvió a la Policía metropolitana de Lousville (Kentucky) durante 23 años, se inició en TikTok en 2020, durante la pandemia, luego de que su hijo le mostrara una publicación en la que dos niñas pequeñas bailaban con poca ropa, según contó el exagente en una entrevista para Fox News.

Así, entendió los peligros que implican este tipo de plataformas y, si bien no estaba familiarizado con su uso, sintió la necesidad de que otros padres de familia entendieran la situación. Mientras estaba en servicio, se especializó en ciberdelincuencia contra menores, por lo que aprendió muchas cosas que ahora comparte con los internautas.

Su cuenta en TikTok ya acumula más de dos millones de seguidores, más de 42.000 'Me gusta' y millones de visualizaciones gracias a su forma de abordar las temáticas. "Trato de configurar mis videos como si estuviera hablando con mi esposa o mi hija. Es muy parecido al consejo de papá", comentó al respecto el año pasado, señalando que muchos policías y socorristas son conscientes de que la persona promedio podría no saber gran parte de la información que ellos manejan. "Eso podría ayudarlos en su día a día", agregó.

Parte del enfoque de los materiales de Arterburn incluye formas en que los padres pueden monitorear los teléfonos de sus hijos sin invadir completamente su privacidad. Asimismo, enfatiza en la importancia de enseñarle al público infantil de TikTok, que según estadísticas corresponde al 32 % de los usuarios, pautas de seguridad en Internet desde el momento en que tomen conciencia de la Red.

"No me preocupa tanto que mi hijo salga y se meta en líos. Me preocupa lo que le llega y a lo que está expuesto, y quiero poder controlarlo", declaró.

A medida que su perfil cobró popularidad, Mike decidió ampliar su contenido con el propósito de llegar a nuevas audiencias. En 2022, comenzó a hablar de crímenes actuales que ocurren en EE.UU., sobre el futuro y los riesgos de la inteligencia artificial y cómo podría afectar la seguridad informática, entre otros. Al mismo tiempo, ha tratado de explicar que en redes sociales circula gran cantidad de información que busca provocar pánico y alarma, cuando muchas veces no existe una amenaza real.

"Tengan cuidado con los mitos de Internet. El hecho de que sean muy populares no significa que sean ciertos, y las cosas pueden extenderse como la pólvora", advirtió.

