CNN: Casi la mitad de los explosivos israelíes lanzados sobre Gaza son 'bombas tontas'

Este tipo de municiones, también llamada bomba no guiada, son menos precisas y pueden representar una amenaza para los civiles en zonas densamente pobladas.

Prácticamente la mitad de los explosivos que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron sobre la Franja de Gaza desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre fueron bombas no guiadas, también conocidas como 'bombas tontas', las cuales son menos precisas y pueden representar una amenaza para los civiles en zonas densamente pobladas.

Según una reciente evaluación compilada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU., descrita a CNN por tres fuentes que tuvieron acceso a ella, alrededor del 40-45% de las 29.000 municiones aire-tierra que Israel utilizó fueron no guiadas, mientras que el resto fueron guiadas con precisión.

El mayor Keren Hajioff, portavoz israelí, afirmó este miércoles que su Ejército está dedicando "vastos recursos a minimizar el daño a los civiles a los que Hamás obligó a desempeñar el papel de escudos humanos". No obstante, expertos consultados por el medio señalaron que los datos revelados por la Inteligencia estadounidense socavan tal afirmación.

"Estoy extremadamente sorprendido y preocupado", dijo Brian Castner, asesor principal de crisis de Amnistía Internacional sobre armas y operaciones militares. "Ya es bastante malo usar armas cuando apuntan con precisión a sus objetivos. Es un problema de daños civiles masivos si no tienen esa precisión, y si ni siquiera se puede dar el beneficio de la duda de que el arma realmente está impactando donde las fuerzas israelíes pretendían", manifestó.

Según el artículo, no está claro qué tipo de municiones no guiadas han estado utilizando las FDI, aunque los expertos señalaron que el Ejército israelí ha empleado bombas M117 que parecen no guiadas. La Fuerza Aérea de Israel publicó fotografías de aviones de combate armados con lo que parecían bombas M117 en sus redes sociales en octubre, señaló Castner.

En esa línea, Estados Unidos también proporcionó proyectiles no guiados al país hebreo, incluidas 5.000 bombas Mk82, informó al medio una fuente familiarizada con las recientes transferencias de armas.

En tanto, este jueves, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, comienza un viaje de dos días a Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu y discutirá con las autoridades hebreas "los esfuerzos para ser más quirúrgicos y más precisos y reducir el daño a los civiles", según adelantó John Kirby, coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

