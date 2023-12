Putin: "Vemos intentos de Occidente de reorientar la actividad de la OTAN hacia Asia"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este jueves que actualmente se están realizando intentos de redirigir la actividad de la OTAN hacia Asia, lo que "obviamente va más allá" de los objetivos de la organización.

"Vemos intentos de Occidente de reorientar la actividad de la OTAN hacia Asia, que va más allá de los objetivos estatutarios de esta organización, del bloque del Atlántico Norte. Se llama el bloque del Atlántico Norte, ¿qué ha de hacer en Asia? No, se están arrastrando hacia Asia. Provocan allí [tensiones], agravan la situación, crean nuevos bloques político-militares en composiciones diferentes", destacó.

En ese contexto, Putin reiteró que China y Rusia "no hacen nada parecido". "Cooperamos en el ámbito militar, económico, humanitario, pero no creamos bloques. Y nuestra amistad no está dirigida contra países terceros, está dirigida a nuestro propio beneficio", dijo el mandatario.

De acuerdo con sus palabras, los países occidentales tratan de "hacer amigos contra alguien". "Lo observamos atentamente y vamos a reaccionar conjuntamente, a tiempo y eficazmente", indicó.

Putin celebra este jueves el tradicional maratón de preguntas y respuestas 'Línea directa con Putin'. Se trata de un evento mediático, de entre tres y cuatro horas de duración, durante el cual Putin responde a las preguntas de los ciudadanos, así como a las de periodistas nacionales y extranjeros.