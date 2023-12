Petro insta a Biden a "actuar rápidamente para detener el genocidio en Gaza"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este jueves que su homólogo de EE.UU., Joe Biden, debe actuar con rapidez para frenar los ataques de Israel en Gaza.

"El presidente Biden debe actuar rápidamente para detener el genocidio en Gaza", expresó el mandatario colombiano a través de la red social X, donde mencionó una noticia sobre la petición de alto al fuego que hicieron trabajadores del gobierno de EE.UU. al jefe de Estado, en una vigilia frente a la Casa Blanca en Washington.

En esa línea, coincidió con la postura asumida por su homólogo estadounidense: "Su planteamiento es cierto: el pueblo israelí debe cambiar su actual gobierno y abrir el sendero de una paz definitiva que se base en la existencia de dos Estados soberanos", agregó Petro.

El presidente Biden debe actuar rápidamente para detener el genocidio en Gaza. Su planteamiento es cierto: el pueblo israelí debe cambiar su actual gobierno y abrir el sendero de una paz definitiva que se base en la existencia de dos estados soberanos. https://t.co/ZuZbQyLqB6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2023

Biden advirtió el miércoles que Israel corre el riesgo de perder el apoyo internacional por sus "bombardeos indiscriminados" contra civiles en Gaza, que han dejado más de 18.000 muertos y cerca de 50.000 heridos.

Las declaraciones de Biden marcan nuevamente serias diferencias con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además, el mandatario estadounidense dijo que aunque EE.UU. puede garantizar la seguridad de Israel, Tel Aviv cuenta ahora mismo con el apoyo de la Unión Europea.

Los desacuerdos de Biden con Netanyahu también incluyen su postura sobre garantizar el Estado de Palestina, algo que no es del agrado de la línea dura del Gobierno israelí. "Este es el gobierno más conservador de la historia de Israel", se quejó el mandatario estadounidense.

Por esa raíz, Biden consideró que el "gobierno en Israel lo está poniendo muy difícil", sobre todo porque Tel Aviv "no puede decir que no" a un Estado palestino. "Tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro", resaltó el titular de la Casa Blanca.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!