"Es una decisión sin sentido, irracional e incorrecta": Orbán sobre las negociaciones con Ucrania para su adhesión a la UE

El inicio de negociaciones con Ucrania sobre su adhesión a la UE es una "mala decisión" en la cual Hungría no participó durante la cumbre del bloque que se celebra esta semana, afirmó este jueves el primer ministro del país, Viktor Orbán, en su cuenta de X (antes Twitter).

"La postura de Hungría es clara: Ucrania no está preparada para iniciar negociaciones sobre la membresía en la UE. Es una decisión completamente sin sentido, irracional e incorrecta iniciar negociaciones con Ucrania bajo estas circunstancias, y Hungría no cambiará su postura", destacó Orbán. Añadió que la decisión fue tomada por otros 26 países miembros del bloque que "deben seguir su propio camino".

Además, el primer ministro señaló que "ahora no tiene sentido discutir el inicio de las negociaciones con Ucrania". Explicó también que considera que la UE debería discutir esta opción "solo cuando se cumplan todas las condiciones necesarias" para la adhesión por parte de Kiev. "Había siete condiciones previas, Ucrania no cumplió tres de ellas", indicó Orbán.

Asimismo, profundizó que la adhesión al bloque europeo consiste en "un proceso legal complejo" y cada candidato debe cumplir con los requisitos necesarios.

Orbán indicó que Hungría propone no utilizar el presupuesto de la UE para proporcionar ayuda a largo plazo a Ucrania. "Hay fondos en el presupuesto de la UE para la ayuda a corto plazo para Ucrania, los fondos para la ayuda a largo plazo hay que encontrarlos fuera del presupuesto", señaló el político, al responder a la pregunta de si Hungría apoyaría las enmiendas al presupuesto de la UE para los años 2024-2027 con el fin de asignarle a Ucrania 50.000 millones de euros.

En este contexto, Orbán también manifestó que hay partes que tratan de presionarlo para que cambie su postura, pero él no tiene intención de ceder. "Los húngaros genéticamente no percibimos la presión, por lo que no nos afecta tanto. Tenemos una posición, la representaremos. ¿Aliados? Siempre los hay", aseveró.