"Todo secuestro es un error": la línea de Otty Patiño para "encontrar un camino de paz" con el ELN

Para Otty Patiño, quien hasta hace pocos días era el jefe negociador del gobierno de Colombia para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el tema del secuestro por parte de ese grupo armado, es el punto crucial para encontrar un camino hacia el fin del conflicto.

Patiño, quien pasó de ser jefe negociador a convertirse en alto comisionado para la Paz de Colombia, designado por el presidente Gustavo Petro el pasado 5 de diciembre, resaltó en una entrevista exclusiva con el diario local El Tiempo que la clave para avanzar en las negociaciones con el ELN es que el grupo rebelde admita que "todo secuestro es un error".

Abordado sobre cómo vivió el caso del secuestro del señor Luis Manuel Díaz, padre del famoso futbolista Luis 'Lucho' Díaz, Patiño manifestó que todo lo que pasó alrededor de ese lamentable hecho, "fue muy revelador", porque le dio "más claridades" sobre el conflicto interno "que leer cualquier tratado sobre el ELN".

Entre esas luces, resaltó el alto comisionado de Paz, está una crucial, y fue cuando el Frente de Guerra Norte del ELN admitió que el secuestro de Díaz había sido "un error", aunque luego dijeron que los demás casos obedecen a "retenciones" para conseguir recursos económicos para sostener los diálogos de paz y su lucha armada.

"Creo que, sobre esas claridades, si son asumidas por ellos (el ELN), van a encontrar un camino de paz (...) De llevarlos de ahí a que digan que todo secuestro es un error, no es muy difícil. ¿Por qué el del papá de Lucho es un error y los demás no? Todo secuestro es un error, además de un horror", el exjefe negociador, quien fue sustituido en esas funciones por Vera Grabe.

Patiño añadió que el ELN debe trabajar sobre lo que admitieron, precisamente antes de "que el mundo se les venga encima" con los demás secuestrados. "Antes de que eso pase y acabe con este proceso, y los deje a ellos con cero legitimidad, trabajemos sobre su propia reflexión", dijo.

Otra tema polémico: el reclutamiento de menores

En la entrevista, le preguntan a Patiño sobre unas declaraciones que ofreció recientemente y que causaron mucha polémica en Colombia, cuando dijo que no podía asegurar si el reclutamiento de menores en la guerrilla se daba, en realidad, de manera forzada.

Al respecto, Patiño tiene una opinión que apunta más a entender el contexto histórico, social y económico en el que se generan los reclutamientos, que señalarlos inmediatamente como una acción forzada.

"Ahí hay un tema de orden jurídico y un tema fáctico. Fui guerrillero y sé que muchos niños llegaban a la guerrilla huyendo de otras violencias. Llegaban no porque los reclutáramos, sino porque la vida en el campo, en algunas zonas, es de una miseria espantosa. A las niñas a veces las violan, a los niños los maltratan", explicó.

Patiño recordó que cuando fue guerrillero les llegaron muchos niños, que luego tuvieron que entregar a Bienestar Familiar. "Eso es lo fáctico. Por otro lado, hay una realidad jurídica, y es que cualquier niño que ingrese a la guerrilla ―la legislación nuestra es muy dura y dice que un menor de 18 años es niño― es un reclutamiento forzado, aunque el niño diga que quiere estar ahí. Es lo que dice la ley".

"Ese día que me preguntaron, que me fusilaron con esa pregunta, antepuse la realidad que había vivido, la fáctica, a la verdad jurídica. Por supuesto, si me preguntan otra vez sobre ese tema diré: sí, señora, sí, señor, eso es reclutamiento de menores, eso es una bestialidad, eso no se debe cometer", precisó el alto comisionado de Paz.

