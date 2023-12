Cirujano de Gaza: "Hay que abrir los ojos ante la magnitud de la catástrofe, nunca he visto nada más grave"

Mohammed Kalloub, cirujano que trabaja en la Franja de Gaza, relató durante una conversación con RT la grave situación que se vive en el enclave palestino en medio de los bombardeos israelíes.

El médico, que estudió y trabajó durante 20 años en la ciudad rusa de Krasnodar, ahora es el jefe de la unidad de cirugía vascular en los hospitales de Al Aqsa, Al Nasr y el Hospital Europeo. Debido al conflicto, Kalloub, que tiene la ciudadanía rusa, envió a su esposa e hijos a Krasnodar y decidió permanecer en la Franja de Gaza para salvar a la gente.

Durante la entrevista, contó que su hermano falleció al inicio de los enfrentamientos y su hermana murió hace pocos días como consecuencia de un bombardeo israelí que alcanzó su casa.

En lo que respecta a la situación en el enclave, dijo que fuertes combates se realizan en estos momentos en diversas regiones de la Franja de Gaza. Indicó que los ataques israelíes han dejado ya más de 19.000 fallecidos, mientras más de 8.000 personas han sido declaradas como desaparecidas y más de 50.000 han resultado heridas, detallando que 2.500 de ellas se encuentran en estado muy grave y necesitan el traslado a otros países.

Falta de medicamentos y equipos médicos

El cirujano reiteró que en los hospitales de Gaza se observa escasez de una variedad de medicamentos, como antibióticos y heparina (anticoagulante), lo que provoca la muerte de muchos pacientes. De acuerdo con sus palabras, no se puede encontrar la mayoría de los fármacos que están en la lista del Ministerio de Salud local. "Ahora tenemos solo 76 medicamentos de los 765. Esto habla de una situación horrible en el ámbito de medicamentos y abastecimiento", declaró.

Más de 2.500 pacientes que padecen cáncer no reciben tratamiento necesario. En este sentido, señaló que "diariamente varias personas mueren porque no hay estos medicamentos".

Tampoco hay la cantidad necesaria de equipos médicos, como hilos quirúrgicos, derivaciones temporales, aparatos de fijación exterior, como el aparato Ilizárov, lo que provoca que los pacientes con fracturas de huesos no cuenten con la fijación necesaria y "simplemente pierden sus extremidades en pocos días".

Al mismo tiempo, añadió que en Gaza no hay suficientes médicos ya que "muchos murieron y muchos resultaron heridos".

Hospitales desbordados

Otro problema que Gaza afronta en la actualidad consiste en hospitales llenos de pacientes. Como ejemplo, Kalloub detalló que el Hospital Europeo tiene capacidad para 265 personas, pero en estos momentos hay 1.250. Del mismo modo, la unidad de reanimación puede albergar a 12 personas como máximo, pero 52 pacientes están internados allí.

En ese contexto, manifestó que si se traslada a otros países a los pacientes que lo necesitan, habrá más camas para otras personas. Sin embargo, informó que solo unos 520 pacientes han sido evacuados de la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto.

El médico comentó que "la gente muere por las lesiones más mínimas". "Los pacientes se encuentran en las calles, en los pasillos, en todos los lugares, incluso cerca de los baños. No hay lugar en absoluto", destacó.

"Hay que abrir los ojos ante la magnitud de la catástrofe que ahora se desarrolla y será más grande. Honestamente, no he visto nada como esto absolutamente en ningún lugar"

Casas destruidas y escasez de comida

Según sus declaraciones, en la ciudad de Gaza no ha quedado ninguna casa que no haya sido destruida o parcialmente destruida. Incluso en viviendas con daños parciales no se puede vivir debido a la falta del suministro de agua o de electricidad, dijo el médico, agregando que "allí no habrá vida durante los próximos dos o tres años".

Entre otras cosas, Kalloub afirmó que el volumen de la ayuda humanitaria que llega al enclave es "minúsculo". El dinero no salva la situación porque "no hay nada" y no se puede comprar nada. "No comemos dos o tres veces al día. Como máximo, comemos una vez porque no tenemos nada", denunció.

"Nunca he visto en ningún lugar nada más grave que esto", concluyó.